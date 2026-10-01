Nederlands elftal krijgt serieuze waarschuwing: 'Je moet oppassen...'

Voormalig international Aron Winter waarschuwt het Nederlands elftal voor de kracht van Griekenland. De 84-voudig international stelt dat de ploeg van bondscoach Xavi Hernández donderdagavond in Thessaloniki vol aan de bak zal moeten tegen de Griekse nationale ploeg.

Griekenland staat met zes punten uit twee duels na zeges op Servië en Duitsland bovenaan in de groep van Oranje. Oranje staat tweede met vier punten en kan bij winst in Griekenland de koppositie overnemen. Makkelijk wordt dat alleen niet, zo verwacht Winter, die tussen 2019 en 2021 actief was als assistent-trainer bij het Griekse nationale elftal.

Gevaarlijke Griekse omschakeling

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Winter verwacht een pittige avond in Thessaloniki: "Waar de verdedigend en organisatorisch sterke Grieken goed in zijn, is dat ze op dat ene moment wachten", zegt Winter bij De Telegraaf. Hij haalt de wedstrijd tussen Duitsland en Griekenland (0-1) als voorbeeld aan: "Dat is ook mooi om te zien. Die goal die ze maken, komt eigenlijk voort uit een balverovering en vervolgens gaat het schot van Kourbelis via een been binnen. Dat was voor mij een moment waarop ik weer dacht: je moet voor deze ploeg oppassen. Bij balverlies proberen ze direct druk te zetten en vervolgens snel in de omschakeling te komen."

Lof voor spits Pavlidis

Aron Winter is daarnaast erg te spreken over aanvaller Pavlidis: "Ik vind Pavlidis een prachtige speler. Waarom? Omdat hij een heel goede voetballer is. Hij staat niet altijd diep in de spits, maar beweegt veel en zakt ook uit naar het middenveld. Daardoor is hij heel moeilijk te verdedigen. Je kunt hem gebruiken als aanspeelpunt, maar ook als meevoetballende speler. Hij heeft ontzettend veel kwaliteit, overzicht en een geweldige instelling."

Toch ziet Aron Winter het Nederlands elftal als de voornaamste gegadigde voor de winst. "Het kan in het Toumba-stadion lastig worden. Wat ik net al zei: de Grieken hebben een stugge ploeg die moeilijk te doorbreken is. Toch is Nederland voor mij de favoriet."