Het Nederlands elftal speelt donderdagavond in het Toumbastadion in Thessaloniki de uitwedstrijd tegen Griekenland in de UEFA Nations League. Waar een ontmoeting met de Zuid-Europeanen voorheen vaak als een overzichtelijke horde werd gezien, staat Oranje nu ineens tegenover de verrassende koploper van de poule. Na twaalf magere jaren zonder eindtoernooi beleeft Griekenland namelijk een spectaculaire wederopstanding dankzij een nieuwe lichting. De spelers waar Nederlandse voetbalfans op moeten letten donderdagavond.

De Griekse selectie blaakt momenteel van het zelfvertrouwen na zeges op Servië en Duitsland, wat een perfecte score van zes punten uit twee groepsduels opleverde. Deze transformatie is het gevolg van hervormingen die de Griekse bond de afgelopen seizoenen doorvoerde om clubs te dwingen hun eigen jeugdopleidingen serieus te nemen, wat recent direct Europees succes opleverde voor clubteams. Het fundament werd eerder al neergezet onder voormalig bondscoach John van 't Schip, die tussen 2019 en 2021 de bezem door de selectie haalde en rigoureus ging verjongen.

Aanvalsleider Vangelis Pavlidis en vleugelflitser Christos Tzolis

Artikel gaat verder onder video

In de voorhoede draait het elftal grotendeels om aanvoerder Vangelis Pavlidis. De 27-jarige centrumspits van SL Benfica verkeert in bloedvorm en geldt momenteel als het absolute boegbeeld van de Griekse aanvalslinie. Pavlidis waakt desondanks voor te veel euforie rondom het team: "We zijn goed bezig na een moeizame kwalificatie voor het WK. Bijna al onze spelers zitten tegenwoordig bij topclubs, maar we moeten bescheiden blijven. Ik ben niet verrast door wat we gepresteerd hebben. Maar we moeten ook nog veel leren."

Flankaanvaller Christos Tzolis vormt een andere grote bedreiging voor de defensie van Oranje. De 24-jarige buitenspeler maakte afgelopen zomer voor veertig miljoen euro de overstap van Club Brugge naar Arsenal en schoot daar uit de startblokken. Tzolis trekt vanaf de vleugel graag naar binnen om met zijn schotkracht en steekpasses gevaar te stichten, eigenschappen waarmee hij tegen Servië al goed was voor de beslissende treffer.

© Imago

Ervaring van Kostas Tsimikas en de absentie van Giannis Konstantelias

Achterin rekent bondscoach Ivan Jovanović vooral op de routine van Kostas Tsimikas. De dertigjarige linksback van Liverpool brengt jarenlange ervaring op het allerhoogste niveau mee en bewaakt samen met centrumverdediger Konstantinos Mavropanos de rust in de defensieve organisatie. Tsimikas geldt als een betrouwbare schakel die de stormachtige ontwikkeling van de jongere ploeggenoten balanceert.

Toch mist de selectie een cruciale pion in de creatieve as, want Giannis Konstantelias ontbreekt door een zware knieblessure. De aanvallende middenvelder maakte afgelopen zomer een toptransfer van PAOK Saloniki naar Borussia Dortmund, maar scheurde al in de eerste speelronde van de Bundesliga zijn kruisband af. Hierdoor staat Konstantelias maandenlang aan de kant en moet Jovanović de creativiteit van de spelmaker tegen Nederland node missen.

Groeibriljant Konstantinos Karetsas

De ogen zijn op het middenveld daarom mede gericht op tienerbelofte Konstantinos Karetsas. De pas achttienjarige middenvelder verruilde KRC Genk afgelopen zomer voor Borussia Dortmund, dat dertig miljoen euro voor hem neertelde. Karetsas werd op zeventienjarige leeftijd al de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Griekse nationale ploeg en fungeert als een hangende buitenspeler die met slimme passes linies kan doorbreken.

De zege van Griekenland op Duitsland in de WWK Arena van afgelopen zondag (0-1), onder toeziend oog van veel Griekse fans, is wat dat betreft ook een waarschuwing voor het Oranje van Xavi. Naast de heksenketel die het Nederlands Elftal mag verwachten, speelt het dus ook tegen een kwalitatief sterke ploeg met talent, topspelers en ervaren spelers.

Een flinke test dus voor Xavi als bondscoach, dat tot nu toe gelijkspeelde tegen Duitsland en won van Servië. Met een zege is Oranje koploper, met een gelijkspel schieten allebei de ploegen eigenlijk niks op en een nederlaag van het Nederlands elftal zou beteken dat Griekenland de groepswinst met nog twee speelrondes te gaan eigenlijk al bijna niet meer kan ontgaan. Het zou voor de nieuwe generatie Griekse voetballers een flinke boost betekenen.