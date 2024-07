Willie Overtoom wekt verbazing met vernederend bericht over John van 't Schip

Willie Overtoom is vrijdagmiddag positief verrast over hoe Ajax in de openingsfase voor de dag kwam tegen PEC Zwolle. De oud-voetballer van onder meer Heracles Almelo en AZ merkte op dat het bij de Amsterdammers defensief een stuk beter stond dan de afgelopen maanden onder trainer John van 't Schip. Overtoom zorgt ook voor verbazing met zijn bericht op X.

Ajax speelde vrijdagmiddag een besloten oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, die om 14.00 uur van start ging op Sportpark De Toekomst. Na zes minuten spelen, om 14:06 uur, kwam Overtoom op sociale media aanzetten met een groot compliment voor trainer Francesco Farioli: "1 minuut Ajax gezien: verdedigend staat het tactisch al een stuk beter dan wat ik de afgelopen maanden heb gezien", begint Overtoom op X. "Druk zetten, rugdekking van achter klopt. Nu nog aan de bal met de juiste spelers en aankopen. Ben benieuwd naar de andere clubs in de voorbereiding", besluit de voormalig middenvelder.

Het bericht van Overtoom zorgt op sociale media voor verbazing bij supporters van andere clubs. Zij zijn namelijk van mening dat de 37-jarige oud-voetballer te hard van stapel loopt en niet na één minuut al kan concluderen dat Farioli zijn manschappen beter heeft neergezet dan Van 't Schip in de afgelopen maanden: "Dit kan je niet menen na 1 minuut, of 5 minuten. Ik snap dat Ajacieden graag weer positief willen zijn, maar wacht gewoon rustig af", reageert een persoon onder zijn bericht.

Overtoom ontvangt zo veel negatieve reacties op zijn bericht op X, waardoor hij besluit nog een keer toe te lichten wat hij bedoelde met zijn positieve woorden aan het adres van Farioli: "Tactisch gaat het om bepaalde zaken, als dat klopt dan kan je nu sleutelen. Dat de uitvoering beter klopt, oké, maar ik zie het idee", legt Overtoom uit.

Terwijl het EK in volle gang is, bereidt Ajax zich al voor op het nieuwe seizoen.