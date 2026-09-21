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Johan Derksen spreekt zich uit over Wout Weghorst: 'Hij is...'

21 september 2026, 16:12
Johan Derksen spreekt zich uit over Wout Weghorst: 'Hij is...'
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Johan Derksen heeft zich in de podcast Groeten uit Grolloo duidelijk uitgesproken over Wout Weghorst. De analist noemt het gedrag van de spits van FC Twente weerzinwekkend, al erkent hij tegelijkertijd dat de routinier wel degelijk sportieve waarde heeft voor de ploeg uit Enschede.

Derksen ergert zich al langer aan de maniertjes en de gemaakte houding van de spits binnen de lijnen. De ergernis van de analist zit vooral in het, in zijn ogen, overdreven gedrag binnen de lijnen. Dat gebeurde tijdens de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd van FC Twente tegen PSV opnieuw, en dat stoorde de analist van Vandaag Inside enorm.

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"Het is weerzinwekkend wat Weghorst allemaal deed tegen PSV", stelt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. "Hij heeft het op een bijzonder theatrale manier gespeeld. Alles bedacht: beweginkjes, dramatisch op de knieën gaan liggen, het gras kussen... Maar hij is wel nuttig voor FC Twente."

Daouda Weidmann

Daouda Weidmann kon na afloop van het spektakelstuk in De Grolsch Veste op aanzienlijk meer waardering rekenen van de analist. De Franse middenvelder besliste de topper vlak voor tijd door vanaf de eigen helft aan een indrukwekkende solo te beginnen en de 3-2 beheerst binnen te schieten.

Derksen keek op van de individuele actie van de middenvelder. "Het winnende doelpunt werd met een unieke solo gemaakt door die Franse jongen, die vlak voor tijd de 3-2 tegen de touwen schoot na een rush vanaf de middenlijn. Dat heb ik echt in Nederland nog nooit gezien", stelt Derksen.

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3 - 2
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

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Daouda Weidmann

Daouda Weidmann
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 23 jaar (4 mei 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
6
2
2025/2026
Twente
16
0
2025/2026
RKC
4
2
2024/2025
RKC
12
0

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