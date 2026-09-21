Buitenlandse media schrijven massaal over overleden Bartina Koeman (65)

Buitenlandse media spreken maandagochtend vol lof over het eerbetoon aan Bartina Koeman tijdens de wedstrijd tussen AZ en Telstar. Zowel de supporters van AZ als die van Telstar lieten zich van hun beste kant zien. Het zorgde voor de nodige emoties bij Telstar-doelman Ronald Koeman junior.

De steunbetuiging volgde na een emotionele week voor de familie Koeman. Bartina Koeman overleed dinsdag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Dat zorgde voor een grote schok in de voetballerij. Haar zoon, Ronald Koeman junior, besloot zondag ondanks de tragische gebeurtenis gewoon onder de lat te staan bij Telstar. In de twaalfde minuut van de wedstrijd werd in het AFAS Stadion stilgestaan bij het overlijden van de echtgenote van oud-bondscoach Ronald Koeman. Er werd gezongen voor Ronald Koeman junior, in het uitvak waren massaal sterretjes te zien en op de grote schermen werd een prachtige foto van Bartina Koeman getoond.

Buitenlandse media prijzen sfeeractie

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Het eerbetoon aan Bartina Koeman trok ook in het buitenland de aandacht. Mundo Deportivo is lovend over het eerbetoon in Alkmaar: "De wedstrijd leverde een prachtig moment op na het eerbetoon van beide supportersgroepen aan Bartina, wat haar zoon diep ontroerde toen hij zag hoe het hele stadion haar herdacht."

Ook in Colombia bleef het respectvolle gebaar niet onopgemerkt. Dagblad El Tiempo zag dat de rivaliteit tussen beide clubs even volledig naar de achtergrond verdween: "De supporters van de thuisploeg applaudisseerden en brachten, ondanks de rivaliteit, een eerbetoon aan de nagedachtenis van Bartina."

Britse media leven mee met Ronald Koeman Jr.

In Engeland is er eveneens volop aandacht voor het eerbetoon aan Bartina Koeman. De Daily Express zag de emotie bij de doelman: "Ronald Koeman Jr. kon zijn tranen niet bedwingen toen supporters een indrukwekkend eerbetoon brachten aan zijn moeder."

"Het was geen verrassing dat Koeman Jr. emotioneel reageerde en zijn tranen moest wegvegen toen het hele stadion opstond en applaudisseerde ter nagedachtenis aan zijn moeder", aldus The Mirror over het indrukwekkende moment in Alkmaar.