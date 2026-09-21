Live voetbal

Benfica-trainer haalt uit naar Farioli: ‘Ik weet niet of ik dit tot het einde volhoud’

21 september 2026, 14:37
Farioli vs Silva
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dosty Amin
Dosty Amin |
Maak ons je Google-favoriet

FC Porto-trainer Francesco Farioli heeft kwaad bloed gezet bij Marco Silva, zijn collega van Benfica. Voorafgaand aan een onderlinge topper liet Farioli zich kritisch uit over de arbitrage in Portugal: de Italiaan sprak over ‘vreemde dingen’ en zette vraagtekens bij enkele beslissingen van de scheidsrechters in eerdere duels tussen FC Porto en Benfica. Na het duel van zondag, waarin Porto met 3-1 te sterk was, reageert Silva daarop.

Tijdens de wedstrijd kreeg Benfica-verdediger Clément Lenglet twee keer geel en moest hij al na 35 minuten het veld verlaten. In combinatie met de eerdere uitspraken van Farioli schoot dat bij Silva duidelijk in het verkeerde keelgat. De oud-trainer van Fulham liet blijken dat de uitspraken van Farioli hem dwarszitten. "Ik weet niet of ik dit tot het einde van het seizoen vol kan houden", aldus de trainer.

Artikel gaat verder onder video

"Ik kom uit een andere cultuur. Hier is het helaas mogelijk om scheidsrechters te beïnvloeden vóór wedstrijden, na wedstrijden en gedurende de week. Soms werkt het ook nog." Silva wilde vervolgens niet verder ingaan op de kwestie. Hij verwees de aanwezige media naar Farioli, die volgens hem zelf maar uitleg moest geven over zijn eerdere uitspraken.

Faroli reageert op opmerkingen Silva

De oud-trainer van Ajax kreeg uiteraard vragen over de uitspraken van zijn collega. De Italiaan hield zich op de vlakte toen hem werd gevraagd naar de woorden van zijn collega "Daar weet ik niets van, want ik heb nooit in de Premier League gewerkt, dus ik kan geen vergelijking maken", reageerde de Porto-trainer. Vervolgens kwam Farioli nog terug op zijn eerdere opmerkingen over de arbitrage." Ik denk dat wat ik vorige week zei, gebaseerd was op mijn gevoel. En zoals ik al zei, ik denk dat er vanavond niets vreemds is gebeurd, alles is prima verlopen."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Pol van Boekel FC Porto Manchester City

Pol van Boekel schokt voetbalwereld opnieuw, ditmaal bij FC Porto – Man City

  • di 8 september, 23:41
  • 8 sep. 23:41
  • 5
Luuk de Jong

Luuk de Jong (36) geeft duidelijkheid over toekomst als voetballer

  • wo 9 september, 17:14
  • 9 sep. 17:14
Champions League avonden

Champions League opent de deuren: hier moet je deze week op letten

  • di 8 september, 06:25
  • 8 sep. 06:25
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Francesco Farioli

Francesco Farioli
FC Porto
Team: Porto
Functie: Coach
Leeftijd: 37 jaar (10 apr. 1989)

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws