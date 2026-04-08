Live voetbal

Na Ernest is nu ook Emmanuel Poku klaar voor een stap omhoog

8 april 2026, 12:59
Emanuel Poku
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Iedere tegenstander in de Keuken Kampioen Divisie dient rekening te houden met Almere City FC, en dat heeft met name te maken met de individuele klasse van Emmanuel Poku. Een analyse van een aanvaller die niet alleen droomt van de Eredivisie, maar er inmiddels ook wel rijp voor lijkt.

Poku’s voetbalsprookje begon op de voetbalvelden in Amsterdam, bij Door Wilskracht Sterk (DWS). Vier jaar geleden speelde hij daar nog in het blauwe tenue tussen de amateurs, waarna Almere City hem oppikte. Sindsdien is het heel hard gegaan. Eerst excelleerde hij namens het beloftenelftal in de Tweede Divisie, inmiddels is hij de onbetwiste smaakmaker van de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

Het jongere broertje van Bayer Leverkusen-aanvaller Ernest Poku ontwikkelt zich razendsnel. Dit seizoen was hij in 34 wedstrijden negen keer trefzeker en gaf hij zes assists. Hij is de blikvanger in het elftal van trainer Jeroen Rijsdijk, die er in de play-offs voor moet zorgen dat Almere City na één seizoen direct weer terugkeert op het hoogste niveau.

1,96 meter lang, maar razendsnel

Poku beschikt over de kwaliteiten die je wil zien bij een buitenspeler. Hij heeft een individuele actie, maar koppelt die aan scorend vermogen. Een echte creatieveling dus, mét rendement. Wat hem uniek maakt, is zijn fysiek. Volgens de beschikbare data is hij 1,96 meter lang: een lengte die je niet direct zou verwachten bij een snelheidsduivel. Ondanks dat is Poku is op de eerste meters enorm explosief.

Hij passeert net zo makkelijk buitenom als binnendoor en heeft dit seizoen bewezen levensgevaarlijk te zijn in de één-tegen-één. Zijn grootste kracht is misschien wel zijn onvoorspelbaarheid; omdat Poku zowel met links als rechts uit de voeten kan, is hij een plaag voor elke verdediger. Dubbele dekking is meestal de enige manier om hem enigszins af te stoppen.

Vertrekt hij bij Almere City?

De grote vraag in Almere is hoelang de supporters nog van hem kunnen genieten. Poku heeft in het Yanmar Stadion nog een contract voor slechts één seizoen. Voor Eredivisie-clubs lijkt dit dan ook het ideale moment om toe te slaan.

Mochten de Flevolanders zelf promoveren, dan verandert de zaak. In dat geval lijkt het voor Poku zeer aantrekkelijk om nog een seizoen in het rood te schitteren op het hoogste niveau. De twintigjarige aanvaller lijkt er in ieder geval klaar voor.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

Bekijk volledige bio

➡️ Lees hier meer spelersanalyses

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • 6
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 12
Allard Lindhout

Feyenoord benadeeld tegen Volendam? ‘100 procent penalty’

  • Gisteren, 13:39
  • Gisteren, 13:39
  • 2
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Almere - Den Bosch

Almere City FC
1 - 2
FC Den Bosch
Gespeeld op 6 apr. 2026
Competitie: Keuken Kampioen Divisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Emanuel Poku

Emanuel Poku
Almere City FC
Team: Almere
Leeftijd: 20 jaar (19 jul. 2005)
Positie: AM (R), A (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Almere II
3
1
2025/2026
Almere
34
9
2024/2025
Almere II
26
15
2024/2025
Almere
4
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws