Iedere tegenstander in de Keuken Kampioen Divisie dient rekening te houden met Almere City FC, en dat heeft met name te maken met de individuele klasse van Emmanuel Poku. Een analyse van een aanvaller die niet alleen droomt van de Eredivisie, maar er inmiddels ook wel rijp voor lijkt.

Poku’s voetbalsprookje begon op de voetbalvelden in Amsterdam, bij Door Wilskracht Sterk (DWS). Vier jaar geleden speelde hij daar nog in het blauwe tenue tussen de amateurs, waarna Almere City hem oppikte. Sindsdien is het heel hard gegaan. Eerst excelleerde hij namens het beloftenelftal in de Tweede Divisie, inmiddels is hij de onbetwiste smaakmaker van de hoofdmacht.

Artikel gaat verder onder video

Het jongere broertje van Bayer Leverkusen-aanvaller Ernest Poku ontwikkelt zich razendsnel. Dit seizoen was hij in 34 wedstrijden negen keer trefzeker en gaf hij zes assists. Hij is de blikvanger in het elftal van trainer Jeroen Rijsdijk, die er in de play-offs voor moet zorgen dat Almere City na één seizoen direct weer terugkeert op het hoogste niveau.

1,96 meter lang, maar razendsnel

Poku beschikt over de kwaliteiten die je wil zien bij een buitenspeler. Hij heeft een individuele actie, maar koppelt die aan scorend vermogen. Een echte creatieveling dus, mét rendement. Wat hem uniek maakt, is zijn fysiek. Volgens de beschikbare data is hij 1,96 meter lang: een lengte die je niet direct zou verwachten bij een snelheidsduivel. Ondanks dat is Poku is op de eerste meters enorm explosief.

Emmanuel Poku met een schitterend lobje ✨ #almtop pic.twitter.com/EHzTF3PllO — ESPN NL (@ESPNnl) April 3, 2026

Hij passeert net zo makkelijk buitenom als binnendoor en heeft dit seizoen bewezen levensgevaarlijk te zijn in de één-tegen-één. Zijn grootste kracht is misschien wel zijn onvoorspelbaarheid; omdat Poku zowel met links als rechts uit de voeten kan, is hij een plaag voor elke verdediger. Dubbele dekking is meestal de enige manier om hem enigszins af te stoppen.

Vertrekt hij bij Almere City?

De grote vraag in Almere is hoelang de supporters nog van hem kunnen genieten. Poku heeft in het Yanmar Stadion nog een contract voor slechts één seizoen. Voor Eredivisie-clubs lijkt dit dan ook het ideale moment om toe te slaan.

Mochten de Flevolanders zelf promoveren, dan verandert de zaak. In dat geval lijkt het voor Poku zeer aantrekkelijk om nog een seizoen in het rood te schitteren op het hoogste niveau. De twintigjarige aanvaller lijkt er in ieder geval klaar voor.