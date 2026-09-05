Van Bronckhorst laat zich uit over kampioenskansen van Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst weigert de titelambities van Feyenoord overboord te gooien. Toch erkent de trainer op de wekelijkse persconferentie dat Feyenoord bezig is met een traject om het gat met PSV te verkleinen. Van Bronckhorst wil met zijn ploeg om prijzen strijden, maar sluit niet uit dat Feyenoord meer tijd nodig heeft om de achterstand op de Nederlandse top te overbruggen.

Van Bronckhorst heeft deze zomer bewust nooit uitgesproken dat Feyenoord kampioen móét worden. Zijn persoonlijke ambitie verandert daardoor echter niet. “De intentie waarmee wij met z’n allen hard werken, is om succesvol te zijn en prijzen te winnen”, zegt hij. “Dat heb ik mijn hele carrière gehad, ook in mijn eerste periode met Feyenoord. Dat wil je ook met deze jongens.”

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Volgens de trainer moet dat geloof binnen de selectie blijven bestaan. “Daar moet het geloof in zitten en ik denk dat dat onveranderd blijft. De selectie zoals die er nu staat, is de selectie waarmee we het seizoen ingaan. Daar gaan we gewoon mee aan de slag en die jongens moeten daar honderd procent voor gaan.”

PSV is de maatstaf

Tegelijkertijd is Van Bronckhorst duidelijk over de positie waarin Feyenoord zich momenteel bevindt. PSV geldt voor hem als de norm waar de Rotterdammers naartoe moeten groeien.

“Dat gat moet kleiner worden”, stelt hij. “PSV is de laatste jaren natuurlijk de maatstaf: drie keer kampioen en Champions League. Dat gat moet kleiner worden.”

De keuzes die Feyenoord deze zomer heeft gemaakt, moeten volgens Van Bronckhorst uiteindelijk bijdragen aan dat proces. Hoe snel dat lukt, valt volgens hem echter moeilijk te voorspellen. "Dat hangt af van onze prestaties en van hoe we ons als team ontwikkelen.”

‘Tussenjaar? Daar heb je niks aan’

Dat Feyenoord mogelijk niet direct in staat is om het volledige gat met PSV te dichten, betekent voor Van Bronckhorst niet dat het seizoen als een tussenjaar moet worden beschouwd.

“Ik vind het begrip tussenjaar eigenlijk iets waar je niets aan hebt”, zegt hij. “Ik kijk liever naar de potentie in het team, naar het eruit halen van die potentie en misschien wel boven onszelf uitstijgen om dat gat te overbruggen.”

De trainer houdt daarbij wel rekening met de mogelijkheid dat het proces meer tijd kost. “Het kan best zijn dat dat langer gaat duren.”

Ook met de kennis van nu, na de sluiting van de transferperiode, zou Van Bronckhorst opnieuw voor Feyenoord kiezen. “Trainer van Feyenoord zijn is iets heel moois. Het is voor mij een geweldige baan. Dat voel ik iedere dag en daar ga ik honderd procent voor. De manier om succesvol te worden is misschien iets anders dan ik aan het begin had verwacht, maar het doel blijft uiteindelijk hetzelfde: weer succesvol zijn met Feyenoord.”