lijkt terug te gaan keren naar de Eredivisie. De middenvelder keerde deze zomer na een verhuurbeurt aan Telstar terug bij Almere City FC, maar staat volgens Voetbal International in de belangstelling van zowel Sparta Rotterdam als Go Ahead Eagles.

De 22-jarige Ritmeester van de Kamp speelde met Almere twee seizoenen op het hoogste niveau. Na de degradatie in het seizoen 2024/25 verliet hij de club om zich op huurbasis bij Telstar te voegen. In Velsen-Zuid was hij een gewaardeerde kracht bij de promovendus en had de middenvelder met 7 goals en één assist een aandeel in de handhaving op het hoogste niveau.

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Deze zomer liep het huurcontract van de middenvelder af, en dus meldde Ritmeester van de Kamp zich bij de start van de voorbereiding 'gewoon' weer in Almere. Vanwege een blessure ontbrak hij echter in de eerste twee speelronden van het nieuwe seizoen.

De toekomst van Ritmeester van de Kamp lijkt alsnog in de Eredivisie te liggen. VI schrijft dat de middenvelder bij Go Ahead Eagles bovenaan de lijst met potentiële vervangers voor Calvin Twigt staat, die op zijn beurt op weg is naar Willem II. Het zou gaan om een definitieve overstap. Ook Sparta zit ondertussen 'op het vinkentouw' weet het weekblad te melden. "Bronnen rondom Almere bevestigen dat de interesse uit Spangen concreet is, maar Go Ahead lijkt op pole position te liggen."