Kasper Dolberg had grote twijfels door Jordi Cruijff: 'De club...'

heeft serieus getwijfeld over zijn toekomst bij Ajax. De Deense spits sprak met meerdere clubs, maar bleef uiteindelijk in de Johan Cruijff ArenA. Dat is geen straf voor hem: bij het huidige Ajax zit hij goed op zijn plek.

Iedereen hield deze zomer rekening met een vertrek van Dolberg uit Amsterdam. Technisch directeur Jordi Cruijff trok namelijk de portemonnee voor een nieuwe spits: Marcos Leonardo kwam voor twintig miljoen euro naar Amsterdam. Vervolgens werd ook de boomlange centrumspits Tolu Arokodare gehuurd. Het zette Dolberg aan het denken: "Natuurlijk twijfelde ik. De club trok twee spitsen aan. Ik twijfelde daardoor over wat het beste was om te doen", zegt hij tegenover het Algemeen Dagblad.

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Dolberg sprak dan ook met verschillende clubs. Volgens het Algemeen Dagblad waren Lille en FC Midtjylland geïnteresseerd. Met de Denen kwam hij er financieel niet uit, terwijl Lille met Ayase Ueda voor een andere spits koos. Dolberg bleef uiteindelijk in Amsterdam en hoopt de rest van dit seizoen van waarde te kunnen zijn voor Ajax. Dinsdagavond tegen Willem II mocht hij in ieder geval in de basis beginnen en kreeg hij de voorkeur boven miljoenenaankoop Leonardo.

"Ik heb uiteindelijk besloten om te blijven met een reden. Welke? Dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat ik heb besloten om te blijven, omdat ik denk dat de beste plek voor mij is. Ik denk dat ik een grote rol kan spelen", zegt Dolberg. "We hebben een goed team en ik denk dat we alles kunnen winnen. En ik wil daaraan bijdragen en daar deel van uitmaken."

Dolberg was dinsdagavond namens Ajax met een doelpunt trefzeker tegen Willem II (5-1). Lees hier het wedstrijdverslag terug van dit duel.