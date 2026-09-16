Ajax krijgt gratis advies: 'Als je de juiste snaar raakt, heb je een moordenaar op het veld'

Tolu Arokodare is razendsnel uitgegroeid tot publiekslieveling bij Ajax. Voor Jan Wuytens, die bij KRC Genk als assistent-trainer met de spits werkte, is zijn ontwikkeling geen verrassing. Volgens de Belg beschikt Arokodare over een bijzondere eigenschap: als een club hem op de juiste manier weet te raken, kan hij uitgroeien tot een nietsontziende spits.
“Tolu heeft een heel speciaal profiel, hij is een unieke jongen”, vertelt Wuytens aan Voetbal International. Bij Genk had Arokodare aanvankelijk moeite met de speelwijze. “Wij speelden een soort Ajax-voetbal, met hoge druk. Daar had hij het aan het begin echt moeilijk mee: constant die sprintmeters maken in het pressen.”
De ommekeer kwam toen Genk de spits nadrukkelijker vanuit zijn kwaliteiten ging gebruiken. “We zijn meer gaan trainen op voorzetten, ballen in het strafschopgebied gooien. Daar is Tolu gewoon unstoppable. Hij is een heel goede kopper, en ook best snel.”
Volgens Wuytens zit er bovendien iets in het karakter van Arokodare waardoor supporters zich snel aan hem kunnen hechten. “Hij heeft een soort magie, dat hij bij bepaalde clubs iedereen voor zich kan winnen.”
Voor trainers ligt daar volgens de voormalig Eredivisie-speler direct de sleutel. “Als trainer moet je bij hem echt de juiste snaar raken, de perfecte snaar, en die moet je blijven raken, om hem consistent te krijgen. Als je dat doet, dan krijg je een moordenaar op het veld.”
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