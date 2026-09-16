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Crysencio Summerville gaat compleet door het lint en krijgt direct rood

16 september 2026, 05:55
Crysencio Summerville
Foto: © ESPN
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Demen Bulbul | Redacteur
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Crysencio Summerville heeft dinsdagavond zijn eerste rode kaart in dienst van Al-Hilal ontvangen. Dat gebeurde in de Aziatische Champions League tegen Al-Gharafa uit Qatar.

Na een halfuur voetballen sloegen de stoppen door bij Summerville, die de voorhoede van Al-Hilal vormde samen met Gabriel Martinelli en Mohamed Kader Meïté. De Oranje-international kreeg het aan de zijlijn aan de stok met tegenstander Abdulrahman Al-Rashidi, waarna beide spelers elkaar over en weer aan het shirt trokken. Summerville deelde vervolgens een flinke duw uit aan Al-Rashidi, die langs het veld op de grond belandde.

Summerville ontketende daarmee een opstootje waarin veel spelers van beide teams zich mengden. Middenvelder Ismaël Bennacer van Al-Gharafa greep Summerville vervolgens bij diens haarknotje. Bennacer werden vervolgens beiden met direct rood van het veld gestuurd.

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Het wegsturen van Summerville werd Al-Hilal overigens niet fataal. De Saudische grootmacht won het duel uiteindelijk met 2-1, dankzij doelpunten van Rúben Neves en Sergej Milinkovic-Savic. Namens Al-Gharafa scoorde Hassan Aladin.

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Crysencio Summerville

Crysencio Summerville
Al Hilal FC
Team: Hilal
Leeftijd: 24 jaar (30 okt. 2001)
Positie: AM (L), A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Hilal
7
2
2025/2026
West Ham
31
5
2024/2025
West Ham
19
1
2024/2025
Leeds
-
-

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