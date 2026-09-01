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PSV vreest voor last-minute vertrek Bajraktarevic: Spaanse club meldt zich

1 september 2026, 15:32
PSV-speler Esmir Bajraktarevic
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
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PSV dreigt in de absolute slotfase van de transfermarkt alsnog afscheid te moeten nemen van Esmir Bajraktarevic. De 21-jarige buitenspeler staat nadrukkelijk in de belangstelling van Sevilla, dat voor het sluiten van de markt nog een aanvallende versterking zoekt. Volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad is een last-minute vertrek van de Bosnisch international een reëel scenario.

De journalist bracht het nieuws dinsdagmiddag naar buiten en stelt dat de Spanjaarden snel moeten handelen. De club heeft tot middernacht de tijd om de benodigde documenten bij de Spaanse voetbalbond in te dienen, want dan sluit de markt in Spanje.

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Een vertrek uit het Philips Stadion zou voor Bajraktarevic de kans vergroten op structurele speeltijd. De rechtspoot maakte in januari 2025 voor de overstap vanuit de Major League Soccer naar Eindhoven, maar wist onder trainer Peter Bosz nog geen vaste basisplaats te veroveren. Omdat PSV zich op de flanken inmiddels heeft versterkt met Sami Ouaissa en Ayoni Santos, is de bezetting voorin ruim.

Mocht Sevilla daadwerkelijk doorpakken, dan zal de club moeten voldoen aan de eisen van technisch directeur Earnest Stewart. De technisch directeur geeft de voorkeur aan een definitieve verkoop boven een verhuurperiode en verlangt naar verluidt een transfersom van zo'n twaalf miljoen euro voor de aanvaller, die nog een contract heeft tot medio 2029. Naast de Spaanse interesse toonde eerder ook Eintracht Frankfurt, Benfica en Dinamo Zagreb interesse. 

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Esmir Bajraktarevic

Esmir Bajraktarevic
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 21 jaar (10 mrt. 2005)
Positie: AM, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Jong PSV
1
0
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
PSV
28
4

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