Marc Overmars per direct weg bij Antwerp

stopt om gezondheidsredenen per direct als technisch directeur van Royal Antwerp FC. Dat maakt de 53-jarige Nederlander bekend in een open brief aan de supporters, die de Belgische club op de eigen website en sociale media publiceert.

Overmars bekleedde de directeursfunctie bij Antwerp sinds maart 2021. Het was zijn eerste klus sinds zijn geruchtmakende vertrek bij Ajax, waar hij een kleine twee maanden eerder na bijna tien jaar het veld moest ruimen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Met Overmars aan het roer werd Antwerp in 2023 voor het eerst sinds 1957 weer kampioen van België. In dat jaar werd tevens de beker veroverd.

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In zijn brief aan de fans schrijft Overmars dat de laatste seizoenen 'niet gemakkelijk' zijn geweest. Vanwege problemen met zijn gezondheid legt hij nu zijn functie per direct neer. "Mijn boodschap is helaas niet diegene die ik jullie wou brengen. Alle jarenlange opgebouwde vermoeidheid en de vele stress zijn afgelopen weekend jammer genoeg tot een hoogtepunt gekomen."

"Dat mijn gezondheid niet optimaal is, weten jullie allemaal. Nu voel ik echter heel duidelijk dat ik dit jachtige, stressvolle professionele leven vandaag niet meer aankan. Willen wel, heel graag! En liefst tot het einde van dit voetbalseizoen, en vele seizoenen nadien. De gesprekken over een contractverlenging waren dan ook volop lopende. Maar mijn gezondheid dwingt me eerlijk te zijn met mezelf en alle mensen rondom mij", aldus Overmars.

'Als ik nu niet luister naar mijn lichaam, is de kans op een slechte afloop erg groot'

"Mijn energie is vandaag volledig op: als ik nu niet luister naar mijn lichaam, dan voorspellen mijn dokters dat de kans op een slechte afloop erg groot is", vervolgt Overmars zijn relaas. "Dus moet ik een drastische beslissing nemen en mijn professionele bezigheden de komende tijd volledig stopzetten."

Komende zondag, als Antwerp om 13.30 uur een thuiswedstrijd speelt tegen Union Sint-Gillis, gaat Overmars afscheid nemen van de fans. "Daarna is volledige rust echt wel aan de orde. In de toekomst zullen jullie me zeker nog op de Bosuil zien. En met een biefstukje in Pont-neuf. Een stoofpotje in den Artist. Met mijn stepje door de Kloosterstraat. Ik hou van RAFC. Ik hou van de koekenstad. Ik hou van jullie!", besluit hij zijn brief.