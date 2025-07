Marc Overmars komt met zeer opvallende onthulling over landgenoot

wil spits niet kwijt bij Royal Antwerp FC. De technisch directeur van de Belgische club stelt dat The Great Old de 31-jarige spits hard nodig heeft. Wel is er interesse voor Janssen, zo heeft 'een coach van een topclub' recent navraag gedaan naar de spits.

Janssen maakte in de zomer van 2022 voor zo'n 5,5 miljoen euro de overstap van het Mexicaanse Monterrey naar Royal Antwerp FC. In Belgische dienst was de goaltjesdief goed voor 51 treffers en twintig assists in 133 officiële wedstrijden. Inmiddels gaat Janssen zijn laatste contractjaar bij de Belgische club in, waardoor hij onderwerp van gesprek is.

Artikel gaat verder onder video

Janssen zou met zijn forse salaris flink op de begroting drukken, terwijl Royal Antwerp FC flink moet bezuinigen. Overmars is echter duidelijk in gesprek met Het Nieuwsblad: hij wil Janssen behouden. "Op dit moment hebben we Vincent hard nodig. Eigenlijk vind ik hem zelfs nog onderschat", aldus de voormalig technisch directeur van Ajax.

"Een paar weken geleden vroeg een coach van een topclub naar Janssen. Ik antwoordde: dat kun je blindelings doen. Wat hij levert ten opzichte van wat hij kost, is hij een heel slimme aankoop. We gaan zien of er de komende tijd wat aantrekkelijks voor hem voorbijkomt. Ik vind het soms niet erg om spelers, die waardevol zijn, gewoon uit hun contract te laten lopen", benadrukt Overmars over Janssen, die dus over een aflopend contract beschikt.

Overmars wil zelf ook blijven bij Royal Antwerp FC

Zelf heeft Overmars nog een contract tot medio 2027 als technisch directeur bij Royal Antwerp FC. de oud-voetballer is van plan om dit contract uit te dienen. "Ik praat er wel eens over met de familie Gheysens: als ik te duur ben zeg je het maar. Het antwoord luidt dan: nee, je mag absoluut niet vertrekken. Ik heb gemerkt, in de achttien jaar in dit vak, dat stabiliteit dé cruciale factor is."

