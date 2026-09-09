De Champions League is weer begonnen en de eerste speeldag leverde direct volop spektakel op. Van bizarre fouten en een opvallende rode kaart tot een ongekende hoofdrol voor een verdediger: dinsdagavond waren er genoeg zaken die in het oog sprongen. Dit zijn de vijf opvallendste momenten.

Sommer gaat pijnlijk in de fout

Yann Sommer kende dinsdagavond een ongelukkige Champions League-start met Club Brugge. Bij de 1-3 van Aston Villa kwam de 37-jarige doelman ver uit zijn doel om een diepe bal van Pau Torres te onderscheppen, maar Nicolas Jackson was eerder bij de bal en omspeelde Sommer eenvoudig. De aanvaller kon vervolgens in een leeg doel scoren.

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Sommer nam na afloop de verantwoordelijkheid voor zijn fout. „Ik had moeten blijven staan”, erkende de Zwitser. Volgens de doelman stonden er bovendien nog twee verdedigers in de buurt van Jackson.

Marin schittert met heerlijke vrije trap

Răzvan Marin heeft dinsdagavond zijn visitekaartje afgegeven in de Champions League. De Roemeense middenvelder schoot AEK Athene in de 21e minuut op voorsprong tegen LASK Linz met een schitterende vrije trap. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde Marin de bal rechtstreeks in de bovenhoek, buiten bereik van de Oostenrijkse doelman. Zijn treffer bleek uiteindelijk de winnende: AEK won met 1-0 en Marin werd uitgeroepen tot Man of the Match.

𝐙𝐎𝐎𝐎, RAZVAN MARIN! 🥵

De Roemeen schiet AEK schitterend op voorsprong 💫#ZiggoSport #UCL #AEKLASK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 8, 2026

Inter betaalt dubbele prijs voor fouten tegen Real Madrid

Internazionale liep dinsdagavond tegen Real Madrid tegen een pijnlijke 2-1-nederlaag aan. De Italianen speelden grote delen van de wedstrijd goed en hadden veel balbezit, maar twee persoonlijke fouten in de eerste helft werden genadeloos afgestraft. Bij de 1-0 ging het mis bij Curtis Jones en Yann Bisseck, waarna Kylian Mbappé kon scoren. Negen minuten later probeerde doelman Josep Martínez Federico Valverde uit te spelen in zijn eigen strafschopgebied. De Uruguayaan veroverde de bal en tikte de 2-0 binnen.

Inter kwam via Carlos Augusto nog terug tot 2-1, maar ondanks een sterk offensief in de slotfase bleef de gelijkmaker uit.

Ueda opent sterk, Parrott beslist comeback

Ayase Ueda zette Lille dinsdagavond al vroeg op voorsprong tegen Real Betis. De Japanse spits kopte in de twaalfde minuut een voorzet van Ethan Mbappé binnen. Betis draaide de wedstrijd na rust echter om. Marc Bartra scoorde tweemaal met het hoofd en bracht zijn ploeg op 2-2, waarna Troy Parrott in de 53e minuut met een laag schot de winnende 2-3 maakte. Kort daarna werd het voor Lille nog lastiger: Mbappé kreeg na een VAR-ingreep een directe rode kaart voor een elleboog op Natan.

Troy Parrott zet Betis op voorsprong! — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 8, 2026

Veerman neemt Dortmund bij de hand

Joey Veerman liet tegen Villarreal zien waarom Borussia Dortmund hem deze zomer naar Duitsland haalde. De middenvelder was voortdurend aanspeelbaar vanuit de opbouw, bepaalde het tempo en wist oplossingen te vinden. Veerman verstuurde liefst 87 passes, waarvan er 82 aankwamen, waarvan 23 liniebrekende passes. Met zijn passing en spelinzicht zorgde hij zo voor meer controle op het middenveld. Dortmund won uiteindelijk met 3-2 van Villarreal.