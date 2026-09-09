Vermoedelijke opstellingen: Feyenoord treft Barcelona op oorlogssterkte

Feyenoord lijkt zich te mogen opmaken voor een loodzware start van het Champions League-avontuur. Spaanse media verwachten dat FC Barcelona vanavond in Camp Nou (aftrap: 18.45 uur) op volle sterkte gaat aantreden tegen de Rotterdammers. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van Barcelona en Feyenoord.

Trainer Hansi Flick leidde Barcelona in zijn eerste twee seizoenen naar de Spaanse titel. In de Champions League, die hij in 2020 met Bayern München wist te veroveren, wilde het tot nu toe echter niet vlotten. In zijn debuutjaar struikelde het Barcelona van Flick in de halve finales over Internazionale, waarbij Denzel Dumfries een absolute hoofdrol voor zich opeiste. Afgelopen seizoen sneuvelden de Catalanen in de kwartfinale tegen competitiegenoot Atlético Madrid.

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Flick aast dit seizoen dus op Europees eremetaal, waardoor Feyenoord niet hoeft de hopen dat Barcelona met een B-team zal aantreden in Camp Nou. De Duitser kan vanavond niet beschikken over de nog altijd geblesseerde Frenkie de Jong, terwijl Eric García geschorst is. Er blijven echter nog voldoende grote namen over. Volgens Mundo Deportivo is dit de vermoedelijke opstelling van Barcelona tegen Feyenoord:

Vermoedelijke opstelling Barcelona: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Yamal, Fermín López, Gordon; Raphinha

Dan door naar Feyenoord. De Rotterdammers beleefden zaterdag een prima generale, door in Nijmegen met 1-3 te winnen van N.E.C. Ten opzichte van dat duel keert de veelbesproken Anis Hadj Moussa terug in de wedstrijdselectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. De Algerijn, die een lucratieve overstap naar Al-Ittihad in het water zag vallen, neemt naar verwachting 'gewoon' zijn vertrouwde stek op de rechtsbuitenpositie weer in in Camp Nou. Daarnaast verwacht 1908.nl dat Luciano Valente tegen Barcelona opnieuw links voorin zal worden geposteerd, waardoor Gaoussou Diarra zijn basisplaats kwijt is.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente