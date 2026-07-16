Live voetbal 3

Nieuwe Feyenoorder krijgt verrassend bericht: 'Ajax is de beste club'

16 juli 2026, 17:14
Tjark Ernst met Feyenoord-logo en De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
Maak ons je Google-favoriet

Deyovaisio Zeefuik spreekt vol lof over de nieuwe Feyenoord-doelman Tjark Ernst. Volgens de rechtsback heeft de Rotterdamse club een fantastische doelman in huis gehaald. Wel gaf hij zijn voormalige ploeggenoot nog een opvallend advies mee: "Ik zei hem dat Ajax de beste club van Nederland is."

Zeefuik (28) speelde de afgelopen seizoenen in Duitsland samen met Ernst, die donderdagochtend officieel door Feyenoord werd gepresenteerd als nieuwe eerste doelman. De 28-jarige Amsterdammer zag de Duitse doelman uitgroeien tot misschien wel de beste keeper van de 2. Bundesliga. "Ik zeg je eerlijk: Feyenoord heeft een hele goede aankoop gedaan", vertelt de rechtsback in gesprek met ESPN.

Artikel gaat verder onder video

De rechtsback vervolgt: "Het is een jonge, talentvolle keeper met veel potentie. Ik denk dat hij vorig seizoen de beste keeper van de Tweede Bundesliga was. Hij kan punten voor je pakken en is heel rustig aan de bal. Het is fijn om hem als verdediger achter je te hebben. Als jij een foutje maakt, is de kans groot dat hij het voor je kan herstellen. Ik denk dat hij het niveau zeker aankan, ook in de Champions League. Hij is geen nerveuze jongen. Hij is heel rustig en zijn kwaliteiten gaat hij bij Feyenoord ook laten zien", verwacht Zeefuik.

'Ajax is wel de beste club van Nederland'

De door Ajax opgeleide voetballer heeft een goede band met Ernst en sprak ook met hem over zijn aanstaande transfer naar De Kuip. "Hij vroeg aan mij hoe Rotterdam en Feyenoord als club waren. Ik heb hem als Ajacied positieve dingen meegegeven. Ik heb hem wel gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is, maar dat Feyenoord altijd meedoet om de titel. Ze hebben goede supporters en een goed veld."

Naast dat Ernst met Zeefuik sprak over zijn transfer naar Rotterdam, nam hij ook contact op met Jean-Paul Boëtius. De aanvallende middenvelder speelde samen met de doelman bij Hertha BSC: “Hij vertelde alleen maar goede dingen over Feyenoord. Volgens mij is hij hier een held", zei Ernst onder meer.

➡️ Meer nieuws over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Dévy Rigaux van Feyenoord

Feyenoord wijst bod van minstens 10 miljoen euro af en stelt spelmaker teleur

  • Gisteren, 16:56
  • Gisteren, 16:56
  • 6
FC Twente-speler Ramiz Zerrouki

Feyenoord verkoopt Zerrouki aan FC Twente, transfersom genoemd

  • Gisteren, 16:38
  • Gisteren, 16:38
  • 8
Feyenoord-speler Leo Sauer

Bundesliga-club meldt zich bij Feyenoord met eerste bod voor Sauer

  • Gisteren, 08:24
  • Gisteren, 08:24
  • 1
4 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Deyovaisio Zeefuik

Deyovaisio Zeefuik
Hertha BSC
Team: Hertha BSC
Leeftijd: 28 jaar (11 mrt. 1998)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Hertha BSC
17
0
2024/2025
Hertha BSC
31
1
2023/2024
Hertha BSC
18
0
2023/2024
Hertha II
1
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws