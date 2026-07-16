Nieuwe Feyenoorder krijgt verrassend bericht: 'Ajax is de beste club'

spreekt vol lof over de nieuwe Feyenoord-doelman . Volgens de rechtsback heeft de Rotterdamse club een fantastische doelman in huis gehaald. Wel gaf hij zijn voormalige ploeggenoot nog een opvallend advies mee: "Ik zei hem dat Ajax de beste club van Nederland is."

Zeefuik (28) speelde de afgelopen seizoenen in Duitsland samen met Ernst, die donderdagochtend officieel door Feyenoord werd gepresenteerd als nieuwe eerste doelman. De 28-jarige Amsterdammer zag de Duitse doelman uitgroeien tot misschien wel de beste keeper van de 2. Bundesliga. "Ik zeg je eerlijk: Feyenoord heeft een hele goede aankoop gedaan", vertelt de rechtsback in gesprek met ESPN.

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De rechtsback vervolgt: "Het is een jonge, talentvolle keeper met veel potentie. Ik denk dat hij vorig seizoen de beste keeper van de Tweede Bundesliga was. Hij kan punten voor je pakken en is heel rustig aan de bal. Het is fijn om hem als verdediger achter je te hebben. Als jij een foutje maakt, is de kans groot dat hij het voor je kan herstellen. Ik denk dat hij het niveau zeker aankan, ook in de Champions League. Hij is geen nerveuze jongen. Hij is heel rustig en zijn kwaliteiten gaat hij bij Feyenoord ook laten zien", verwacht Zeefuik.

'Ajax is wel de beste club van Nederland'

De door Ajax opgeleide voetballer heeft een goede band met Ernst en sprak ook met hem over zijn aanstaande transfer naar De Kuip. "Hij vroeg aan mij hoe Rotterdam en Feyenoord als club waren. Ik heb hem als Ajacied positieve dingen meegegeven. Ik heb hem wel gezegd dat Ajax de beste club van Nederland is, maar dat Feyenoord altijd meedoet om de titel. Ze hebben goede supporters en een goed veld."

Naast dat Ernst met Zeefuik sprak over zijn transfer naar Rotterdam, nam hij ook contact op met Jean-Paul Boëtius. De aanvallende middenvelder speelde samen met de doelman bij Hertha BSC: “Hij vertelde alleen maar goede dingen over Feyenoord. Volgens mij is hij hier een held", zei Ernst onder meer.