Zijn ontslag bij Feyenoord is al bijna veertig dagen geleden, maar Robin van Persie heeft nog nergens gereageerd op het besluit van de clubleiding. Mede daardoor is ook onduidelijk wat zijn toekomstplannen zijn, geeft journalist Martijn Krabbendam dinsdagavond aan bij Vandaag Inside.

Krabbendam krijgt de vraag wat Van Persie nu gaat doen. "Geen idee eigenlijk. Hij is lang op vakantie geweest”, zegt de journalist van Voetbal International. “Hij zat in Marbella, geloof ik. En hij heeft niks van zich laten horen, ook niet op social media. Normaal gesproken doe je dan: 'Bedankt voor alles', et cetera. Je kent al die berichten wel. Dat heeft hij ook niet gedaan. Dus hij is in stilte vertrokken."

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"Het was ook een kort gesprek dat hij heeft gehad met de nieuwe leiding van Feyenoord. Daarin werd gewoon medegedeeld: 'Ja, dit was het. Bedankt voor alles, maar we gaan met een andere koers verder’”, vertelt Krabbendam, waarop Johan Derksen antwoordt: “Ik denk ook niet dat de clubs in de rij staan voor hem.”

Toch loopt er nog een Van Persie rond bij Feyenoord: zijn zoon Shaqueel was zaterdag in een korte invalbeurt tegen Club Brugge (3-1 zege) goed voor een doelpunt en een assist. “Het lijkt me heel moeilijk voor die jongen, die zoon van Van Persie, om bij Feyenoord te functioneren. Die heeft zijn vader gefrustreerd thuis zien komen en die moet nu voor de opvolger spelen bij Feyenoord”, zegt Derksen.

Krabbendam denkt daar anders over. “Nou, daar was zaterdag weinig van te merken, want hij viel in, deed het geweldig en maakte een hartstikke goed doelpunt. Dus misschien werkt het ook omgekeerd.”