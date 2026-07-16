Internationale media trekken kraakheldere conclusies na Engeland - Argentinië

De spectaculaire comeback van Argentinië tegen Engeland (2-1) heeft wereldwijd geleid tot bewondering voor de regerend wereldkampioen én harde kritiek op de Engelse aanpak. De internationale media trekken kraakheldere conclusies: Argentinië verdiende de zege op basis van de werklust, terwijl Engeland de finaleplek uit handen gaf.

De Franse sportkrant L'Équipe spreekt van een nieuwe voetbalwonder van de Albiceleste. Onder de veelzeggende kop 'Ils l'ont refait' ('Ze hebben het wéér gedaan') beschrijft de krant hoe Argentinië opnieuw een verloren wedstrijd wist om te draaien.

Artikel gaat verder onder video

"Het lijkt wel alsof Argentinië niet anders kan winnen", schrijft L'Équipe. "Zelfs toen de ploeg vijf minuten voor tijd nog achterstond, brak er geen paniek uit. Alsof de spelers de afloop van deze epische wedstrijd allang kenden." De Fransen prijzen vooral de onverzettelijkheid van de wereldkampioen. "Opnieuw kwam Argentinië terug uit het niets. En uiteindelijk ontsnapte het weer, zoals bijna altijd."

Ook Lionel Messi krijgt complimenten na zijn twee assists. "Toen de situatie uitzichtloos leek, nam hij opnieuw het heft in handen. Legendarisch."

'Met het mes tussen de tanden'

In Spanje, het land dat zondag tegenover de Argentijnen staat, viel vooral de manier op waarop Argentinië de wedstrijd benaderde. Marca spreekt van een heroïsche remontada en noemt de ploeg van Lionel Scaloni 'een elftal van legendes'.

"Het was geen normale wedstrijd. Er werd gespeeld met het mes tussen de tanden, vooral door Argentinië", schrijft de krant. "Leandro Paredes zette al vroeg twee harde tackles in op Jude Bellingham en Elliot Anderson. Dat was een duidelijke intentieverklaring."

Volgens Marca was de wedstrijd lange tijd meer strijd dan voetbal. "Een historische vechtwedstrijd, waarin met ziel en zaligheid om iedere bal werd gevochten. Weinig voetbal, heel veel emotie."

© Imago

Mundo Deportivo verwacht dat Spanje zondag een heel ander soort tegenstander treft dan Frankrijk. De krant omschrijft Argentinië als 'sluw, intens en een ploeg die tot in je ziel bijt'. Daarbij wordt gewaarschuwd voor de mentale kracht van de Zuid-Amerikanen.

"Het is het Argentinië van de onmogelijke comebacks. Een ploeg die leeft op emotie. Misschien wel de lastigste tegenstander die Spanje kon treffen."

Duitse verbazing en Engelse zelfkritiek

BILD koos na afloop voor de kop 'De pure Messi-waanzin' en keek met verbazing naar de ontknoping.

"Lange tijd leek Thomas Tuchel de wereldkampioen uit te schakelen. Maar in zeven minuten draaide Argentinië alles om en stortte Engeland in een dal van tranen."

Ook de Duitse krant zag vooral een wedstrijd waarin het voetbal lange tijd ondergeschikt was aan de duels.

"Vanaf de eerste overtreding kookten de emoties over. Er waren voortdurend opstootjes, discussies en overtredingen. Vooral de Argentijnen wilden niets liever dan het spel ontregelen en de Engelsen provoceren."

© Imago

Ook in de Verenigde Staten is de kritiek op Engeland niet mals. The New York Times ziet vooral een ploeg die opnieuw bezweek onder de druk.

"Vanaf het moment dat Engeland op voorsprong kwam, was het alsof je naar een oude film keek die je eigenlijk niet meer wilt zien. Een ploeg die totaal niet in staat is een voorsprong of een wedstrijd te controleren wanneer het er echt toe doet."

Ook de tactische keuzes van Thomas Tuchel krijgen ervan langs. "Engeland trok zich veel te ver terug. Het kon de bal niet meer in de ploeg houden en probeerde alleen nog maar te overleven. Maar misschien had Argentinië toch wel gewonnen, omdat het na de achterstand reageerde met een intensiteit, focus en kwaliteit die indrukwekkend was."

Daarnaast klinkt er volop lof voor de veerkracht van de wereldkampioen. "Argentinië heeft zich opnieuw uit een schijnbaar kansloze situatie geknokt. De manier waarop deze ploeg telkens weer een oplossing vindt, is ongelooflijk."

Ook FOX Sports is lovend over de Argentijnen. Analist Thierry Henry zag maar één terechte winnaar. "De beste ploeg heeft gewonnen. Argentinië speelde uitstekend voetbal. Engeland ging veel te vroeg met vijf verdedigers spelen en begon veel te vroeg de voorsprong te verdedigen. Argentinië is niet voor niets wereldkampioen."