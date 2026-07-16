Argentinië bereikte woensdag na een sensationele slotfase de finale van het WK ten koste van Engeland. De winnende goal van Lautaro Martínez viel in minuut 92 en met name de reactie van Lionel Scaloni op deze treffer is opmerkelijk. De Argentijnse bondscoach vierde de treffer namelijk totaal niet.

Nadat Engeland na 55 minuten op voorsprong was gekomen via Anthony Gordon, drong Argentinië steeds meer aan in de jacht op de gelijkmaker. Vlak voor tijd viel die goal, toen Enzo Fernández na een hoekschop van afstand raak schoot. De regerend wereldkampioen wilde echter verlenging voorkomen en slaagde daar in de blessuretijd in. Lionel Messi trok de bal goed voor en vond het hoofd van Martínez, die de 1-2 binnenknikte.

Artikel gaat verder onder video

Op social media gaat vooral de reactie van Scaloni op deze treffer viraal. Waar de hele bank opspringt zodra de kopbal van Martínez in het net landt, blijft de keuzeheer stoïcijns op zijn plek staan. Nadat hij even kort naar beneden en dan naar boven kijkt, begint de trainer rustig te lopen, om vervolgens op de bank plaats te nemen. Daar neemt hij rustig een slok water, waarna hij zich weer richting de zijlijn begeeft.

Na afloop van de wedstrijd is Scaloni lyrisch over zijn ploeg, die nu de kans heeft om de wereldtitel met succes te verdedigen. “We zijn uniek”, aldus de bondscoach. “Dat is geen arrogantie, maar passie. Deze mensen hebben ons vandaag naar de overwinning geleid, dus ik ben dankbaar.” De keuzeheer benadrukt dat spelers van Argentinië de hele wedstrijd alles moeten geven. “Ik ben trots om te zien dat ze dat vandaag hebben gedaan, dus ik ben heel blij en sprakeloos. Dit is echt een grote vreugde voor ons land en het volk. Ik zei laatst al dat deze groep spelers me steeds weer versteld doet staan.” Scaloni en Argentinië wacht nu een lastige opgave in de finale tegen Europees kampioen Spanje. “We gaan proberen te winnen en gaan weer alles geven, maar het is heel moeilijk om mensen te laten begrijpen wat de spelers hebben laten zien.”