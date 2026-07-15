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Bundesliga-club meldt zich bij Feyenoord met eerste bod voor Sauer

15 juli 2026, 08:24
Feyenoord-speler Leo Sauer
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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TSG Hoffenheim heeft zich met meerdere biedingen bij Feyenoord gemeld voor Leo Sauer, zo meldt FR12.nl. De Duitse club bevindt zich in vergevorderde onderhandelingen met de Rotterdammers over een definitieve transfer van de achttienjarige buitenspeler naar de Bundesliga. Een overstap wordt als zeer realistisch beschouwd, mede omdat de aanvaller zelf openstaat voor een vertrek uit De Kuip.

In Rotterdam-Zuid ligt Sauer nog vast tot medio 2028, waardoor Feyenoord een sterke onderhandelingspositie heeft. Technisch directeur Dévy Rigaux hanteert deze voorbereiding een afwachtende strategie en wil spelers uitsluitend voor de juiste prijs laten gaan. De actuele marktwaarde van de Slowaaks international wordt geschat op zo'n zeven miljoen euro, al is het nog onduidelijk hoe hoog de huidige voorstellen vanuit Hoffenheim precies zijn. Achter de schermen is de Eredivisionist in ieder geval al gestart met de zoektocht naar een geschikte vervanger voor de linkspoot.

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De vleugelaanvaller kampt momenteel met fysiek ongemak en herstelt van een blessure, maar dat lijkt de serieuze Duitse interesse niet in de weg te staan. Sauer stroomde in de zomer van 2023 officieel door naar de hoofdmacht van Feyenoord en kwam tot dusver tot 44 officiële optredens voor de club, waarin hij goed was voor zes doelpunten en evenveel assists. Om meer vlieguren te maken, speelde hij in het seizoen 2024/2025 op huurbasis voor NAC Breda en deed dat niet onverdienstelijk. Inmiddels heeft hij ook elf interlands voor Slowakije achter zijn naam staan.

Een vertrek van Sauer past binnen de bredere plannen van Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst heeft momenteel een te grote spelersgroep tot zijn beschikking. De trainer wil de selectie van ongeveer veertig man drastisch inkrimpen naar een werkbare kern van vijfentwintig spelers. Een verkoop van Sauer aan Hoffenheim zou een eerste stap zijn in die gewenste grote schoonmaak binnen de Rotterdamse gelederen.

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Leo Sauer

Leo Sauer
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (16 dec. 2005)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
3
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
13
2
2021/2022
Žilina II
5
0

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