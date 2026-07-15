Van der Gijp adviseert Joey Veerman: 'Die moet weggaan'

René van der Gijp is van mening dat deze zomer moet vertrekken bij PSV, maar zijn collega's bij Vandaag Inside zetten grote vraagtekens bij de transferkansen van de middenvelder. Aan tafel bij het praatprogramma klinkt felle kritiek op de wensen van de 27-jarige spelmaker. Volgens de analisten wil de Volendammer te hoog grijpen op de transfermarkt.

De toekomst van de PSV'er is al langere tijd onderwerp van gesprek binnen de voetbalwereld. De middenvelder beschikt in Eindhoven nog over een doorlopend contract tot medio 2028. Desondanks is er een afspraak gemaakt dat hij de club deze zomer voor een gelimiteerde transfersom van om en nabij de twintig miljoen euro mag verlaten.

Artikel gaat verder onder video

In de uitzending van Vandaag Inside stelt Valentijn Driessen dat er momenteel nog geen concrete overstap in de maak is voor de spelmaker. "Die moet weggaan", reageert Van der Gijp daarop stellig. Volgens Driessen moeten er dan wel clubs zijn waar dhij oren naar heeft. "Hij wil gewoon naar de subtop in Italië of Spanje, daar zitten ze niet op hem te wachten", stelt de journalist. Johan Derksen deelt die mening en is kritisch op de zelfreflectie van de PSV'er. "Die heeft het een beetje te hoog in de bol hè, die jongen", aldus de vaste tafelgast. Derksen wijst er bovendien op dat de spelmaker geen vaste waarde is in het Nederlands elftal. Dat bleek onlangs nog toen bondscoach Ronald Koeman hem niet eens opnam in de 55-koppige voorselectie voor het wereldkampioenschap.

Ook op financieel vlak voorzien de heren aan tafel problemen voor een eventuele transfer naar Zuid-Europa. Van der Gijp stelt dat subtoppers in de Serie A de middenvelder geen hoger salaris kunnen bieden dan hij momenteel in Eindhoven opstrijkt. Derksen ziet een overstap naar de Engelse Championship als een lucratievere optie, al plaatst hij daar direct een grote kanttekening bij. "Dan kun je beter naar het tweede niveau van Engeland gaan, want daar betalen ze wel", stelt Derksen. "Alleen daar zou hij helemaal niet passen, want dan heeft hij allemaal waardeloze voetballers om hem heen", luidt zijn conclusie.

In tegenstelling tot de beweringen over de subtop, wordt de naam van de Volendammer in de praktijk wel degelijk gelinkt aan een absolute topclub uit Italië. Internazionale ziet in de spelmaker een potentiële opvolger voor Davide Frattesi. Vanuit de Spaanse La Liga haakten clubs uit de subtop inderdaad af, voornamelijk vanwege de door PSV gehanteerde vraagprijs. De aanhoudende interesse volgt op een sterk seizoen van de voetballer, waarin hij dertig competitiewedstrijden speelde en daarin goed was voor acht doelpunten en veertien assists. Naast Internazionale werden eerder ook Fenerbahçe en Brentford genoemd als mogelijke bestemmingen voor de middenvelder.