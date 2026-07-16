Een transfer van Anton Gaaei naar Eintracht Frankfurt lijkt allerminst zeker. De Duitse club leek werk te maken van de komst van de Ajax-verdediger, maar een beslissing van hoofdtrainer Adi Hütter kan daar nu een streep door zetten.
Maandag meldde Florian Plettenberg dat Gaaei een volledig mondeling akkoord had bereikt met Eintracht Frankfurt. Ook zou er voor de Deense rechtsback een contract tot medio 2031 klaarliggen. De Bundesliga-club bracht bovendien een bod van ongeveer vijf miljoen euro uit op de verdediger, maar technisch directeur Jordi Cruijff wees dat resoluut af. Ajax verlangt een hogere transfersom.
Toch is het nog maar de vraag of Eintracht Frankfurt überhaupt terugkeert in Amsterdam. Donderdag werd namelijk bekend dat de Duitse club een vertrek van rechtsback Elias Baum naar Hamburger SV voorlopig heeft geblokkeerd. Volgens de Hamburger Morgenpost is trainer Adi Hütter onder de indruk van de ontwikkeling van Baum en wil hij hem voorlopig bij de selectie houden.
Daardoor is het onzeker of Eintracht Frankfurt Gaaei nog wel nodig heeft. De Ajacied gold als de beoogde opvolger van Baum, maar nu de Duitse verdediger voorlopig blijft, lijkt ook de transfer van Gaaei op losse schroeven te staan.
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij moest niet weg dus dat scheelt dan.