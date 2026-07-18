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Wout Weghorst diep teleurgesteld in Arnold Bruggink

18 juli 2026, 11:43
Wout Weghorst en Arnold Bruggink
Foto: © Imago/Realtimes
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Wout Weghorst is diep teleurgesteld in Arnold Bruggink, zo maakt de aanwinst van FC Twente duidelijk in De Telegraaf. De voormalig technisch directeur van de Enschedeërs maakte pas recent duidelijk dat de spits twee jaar geleden niet haalbaar was voor Twente. Dat had Bruggink van Weghorst wel wat eerder mogen doen.

Weghorst wilde twee jaar geleden dolgraag terugkeren naar Nederland en flirtte destijds nadrukkelijk met Twente. De aanvaller sprak onder meer uit dat het een droom was om voor de Tukkers uit te komen, maar tot een transfer kwam het niet. In plaats daarvan tekende hij voor twee seizoenen bij Ajax, waarna hij veel woede van de supporters van Twente over zich heen kreeg.

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Dat de transfer naar Twente er niet van kwam, had te maken met het feit dat de club de vraagprijs van Burnley niet kon betalen, zo maakte hij onlangs al duidelijk in gesprek met de clubkanalen. Enkele weken geleden gaf ook Bruggink, destijds technisch directeur in de Grolsch Veste, meer informatie over de mislukte transfer. “Er was veel onzekerheid en hij was te duur. Toen konden we Sam Lammers krijgen en zijn we voor hem gegaan”, aldus Bruggink bij ESPN.

“Het had een hoop haatreacties gescheeld als hij inderdaad wat duidelijker was geweest”, reageert Weghorst in gesprek met De Telegraaf. “Dat heeft me wel teleurgesteld. Ik ben uitgefloten… Ik kan wel stoer doen, maar leuk is dat natuurlijk niet.” De spits begrijpt dat zijn stap naar Ajax gevoelig lag bij het Twentse publiek. “Maar het was allemaal volstrekt onnodig. Ik heb altijd geloofd dat de waarheid uiteindelijk vanzelf naar buiten zou komen en dat is de afgelopen periode – dankzij verschillende mensen – uiteindelijk ook gebeurd.”

Weghorst wil de schuld niet volledig op Bruggink afschuiven en kijkt ook naar zichzelf. “Het zette kwaad bloed in Twente dat ik bij mijn presentatie bij Ajax zei dat het altijd mijn droom was geweest om ooit in de Johan Cruijff ArenA te spelen”, blikt hij terug. De Oranje-international geeft aan dat hij ‘specifieker’ had moeten zijn. “Van kleins af aan rijden we na vakanties vanaf Schiphol langs de ArenA en ik zei altijd tegen mijn broers: ‘Hier ga ik later voetballen.’ Daarmee bedoelde ik: ik ga de Eredivisie halen”, legt hij uit. Wel benadrukt hij ‘supertrots’ te zijn dat hij in zijn loopbaan voor Ajax heeft mogen spelen.

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Kaozz
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Kaozz
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Wout gaat los. Eerst op Farioli, nu op Bruggink. Ben benieuwd wanneer Wout zijn autobiografie gaat schrijven

BartVanderVeen24
851 Reacties
1.390 Dagen lid
3.911 Likes
BartVanderVeen24
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Ik vind dat Wout een irritant karakter hebben. En ik zou als ik hem was naar de kapper gaan

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
160 Reacties
43 Dagen lid
384 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wout gaat los. Eerst op Farioli, nu op Bruggink. Ben benieuwd wanneer Wout zijn autobiografie gaat schrijven

BartVanderVeen24
851 Reacties
1.390 Dagen lid
3.911 Likes
BartVanderVeen24
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik vind dat Wout een irritant karakter hebben. En ik zou als ik hem was naar de kapper gaan

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
-
-
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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