Wout Weghorst diep teleurgesteld in Arnold Bruggink

is diep teleurgesteld in Arnold Bruggink, zo maakt de aanwinst van FC Twente duidelijk in De Telegraaf. De voormalig technisch directeur van de Enschedeërs maakte pas recent duidelijk dat de spits twee jaar geleden niet haalbaar was voor Twente. Dat had Bruggink van Weghorst wel wat eerder mogen doen.

Weghorst wilde twee jaar geleden dolgraag terugkeren naar Nederland en flirtte destijds nadrukkelijk met Twente. De aanvaller sprak onder meer uit dat het een droom was om voor de Tukkers uit te komen, maar tot een transfer kwam het niet. In plaats daarvan tekende hij voor twee seizoenen bij Ajax, waarna hij veel woede van de supporters van Twente over zich heen kreeg.

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Dat de transfer naar Twente er niet van kwam, had te maken met het feit dat de club de vraagprijs van Burnley niet kon betalen, zo maakte hij onlangs al duidelijk in gesprek met de clubkanalen. Enkele weken geleden gaf ook Bruggink, destijds technisch directeur in de Grolsch Veste, meer informatie over de mislukte transfer. “Er was veel onzekerheid en hij was te duur. Toen konden we Sam Lammers krijgen en zijn we voor hem gegaan”, aldus Bruggink bij ESPN.

“Het had een hoop haatreacties gescheeld als hij inderdaad wat duidelijker was geweest”, reageert Weghorst in gesprek met De Telegraaf. “Dat heeft me wel teleurgesteld. Ik ben uitgefloten… Ik kan wel stoer doen, maar leuk is dat natuurlijk niet.” De spits begrijpt dat zijn stap naar Ajax gevoelig lag bij het Twentse publiek. “Maar het was allemaal volstrekt onnodig. Ik heb altijd geloofd dat de waarheid uiteindelijk vanzelf naar buiten zou komen en dat is de afgelopen periode – dankzij verschillende mensen – uiteindelijk ook gebeurd.”

Weghorst wil de schuld niet volledig op Bruggink afschuiven en kijkt ook naar zichzelf. “Het zette kwaad bloed in Twente dat ik bij mijn presentatie bij Ajax zei dat het altijd mijn droom was geweest om ooit in de Johan Cruijff ArenA te spelen”, blikt hij terug. De Oranje-international geeft aan dat hij ‘specifieker’ had moeten zijn. “Van kleins af aan rijden we na vakanties vanaf Schiphol langs de ArenA en ik zei altijd tegen mijn broers: ‘Hier ga ik later voetballen.’ Daarmee bedoelde ik: ik ga de Eredivisie halen”, legt hij uit. Wel benadrukt hij ‘supertrots’ te zijn dat hij in zijn loopbaan voor Ajax heeft mogen spelen.