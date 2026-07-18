Besiktas komt met glasheldere verklaring na geruchten over Salah

Besiktas heeft met een hard statement afgerekend met de geruchten over de komst van . De Turkse journalist Yagiz Sabuncuoglu meldde vrijdag dat de Turkse topclub dicht bij de komst van de Egyptenaar is, maar daar is volgens de club niets van waar.

Sabuncuoglu maakte vrijdag melding van een naderend akkoord tussen Besiktas en Salah, die deze zomer transfervrij vertrok bij Liverpool. De Turkse club kondigde diezelfde dag de komst van Leandro Trossard van Arsenal aan, maar bij zijn presentatie scandeerden de aanwezige fans de naam van Salah. Besiktas voelde zich vervolgens genoodzaakt in te grijpen.

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“De berichten die journalist Yagiz Sabuncuoglu heeft gedeeld op digitale platforms over de transferprocessen van onze club en de besproken transfervoorwaarden zijn pure fantasie”, begint Besiktas in een statement. “De genoemde persoon misleidt het publiek al lange tijd openlijk door nieuwsberichten te verspreiden die hij achter zijn bureau verzint en die niets met de realiteit te maken hebben.”

“Zoals we eerder ook hebben aangegeven, wordt de meest accurate en transparante informatie over de transfers van onze club gedeeld met onze fans en het publiek via onze officiële kanalen”, gaat de club uit Istanbul verder. “We verzoeken onze fans met klem om geen waarde te hechten aan informatie die niet is gedeeld via onze officiële kanalen”, besluit de club.

Sabuncuoglu heeft het statement van Besiktas gedeeld via social media en geeft aan ‘oneindig respect’ te hebben voor de club. “Maar ik sta achter mijn Salah-nieuws”, maakt de verslaggever duidelijk. “Mohamed Salah, over wie ik als eerste in Turkije het nieuws bracht, heeft een akkoord met Besiktas. De officiële handtekening is nog niet gezet. Ik hoop dat ik het nieuws van de handtekening binnenkort met mijn Besiktas-vrienden kan delen.”