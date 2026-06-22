Salah bezorgt Egypte historische zege én koppositie in Groep G

Egypte grijpt met de allereerste overwinning op een WK-eindronde ooit de macht in Groep G. In Vancouver bogen De Farao's een vroege achterstand om tegen Nieuw-Zeeland, dat uiteindelijk met 3-1 werd verslagen. Sterspeler was met een goal en een assist de grote man aan Egyptische zijde.

Nieuw-Zeeland speelde zijn openingswedstrijd gelijk tegen Iran (2-2) en Egypte deed datzelfde tegen België (1-1). Omdat Iran en België zondagavond in hun onderlinge duel tot een doelpuntloze remise waren gekomen, wisten beide landen op voorhand dus dat de winnaar als koploper van Groep G de slotronde in zou gaan. Dat zou gelijk een primeur betekenen, want zowel Nieuw-Zeeland als Egypte wist nog niet eerder in de historie en WK-duel winnend af te sluiten.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf de aftrap ontspon zich een levendig duel in Vancouver. Salah kreeg al vroeg een eerste kans, maar zijn schot spatte uiteen op de borst van verdediger Finn Surman. Na een klein kwartier dwong Nieuw-Zeeland de eerste grote mogelijkheid af, maar doelman Mostafa Shobeir tikte de inzet van Elijah Just naast. Uit de daardoor ontstane hoekschop was het Surman die met een snoeiharde kopbal de ban brak en de All Whites op 1-0 zette.

Salah kreeg tien minuten voor rust zijn tweede kans op een treffer, maar zijn vrije trap vanaf een gevaarlijke plek verdween naast het Nieuw-Zeelandse doel. In de blessuretijd van de eerste helft dook Emam Ashour gevaarlijk op voor het doel, maar hij kreeg zijn voet bij de tweede paal niet goed tegen een hoge voorzet en liet zo ook na om de gelijkmaker te produceren.

Na rust voerde Egypte de druk op, maar kwam er ook meer ruimte voor de Nieuw-Zeelandse counter. Dat leidde vijf minuten na de hervatting tot een grote kans op de tweede treffer, maar Shobeir bracht katachtig redding op een prima kopbal van Callum McCowatt. Tien minuten later had Egypte dan toch de gelijkmaker te pakken. Mostafa Ziko kopte een voorzet van Mohamed Hany hard en hoog in, de Nieuw-Zeelandse doelman Max Crocombe kreeg er nog wel een hand tegenaan maar niet voldoende om de treffer te voorkomen: 1-1. Niet lang daarna was het eindelijk raak voor Salah. die na een een-tweetje met Ziko beheerst binnen schoof in de verre hoek en de stand zo op 1-2 in Egyptisch voordeel bracht.

Een kwartier voor tijd mocht Ryan Thomas (PEC Zwolle) invallen bij Nieuw-Zeeland. Ook Egypte bracht verse krachten, waaronder aanvaller Trézéguet voor de tegenvallende Omar Marmoush. Dat bleek een gelukkige wissel van de Egyptische bondscoach Hossam Hassan, want tien minuten voor tijd diende Trézéguet de genadeklap uit met een een vallende kopbal uit een hoekschop van Salah: 3-1. De score had nog hoger kunnen en moeten uitvallen, toen invaller Ahmed 'Zizo' Sayed in blessuretijd om Crocombe heen ging, maar vervolgens te lang treuzelde met afmaken en zijn inzet uiteindelijk net voor de doellijn geblokt zag worden. Ook Nieuw-Zeeland kreeg nog een laatste kans om te scoren, maar Shobeir voorkwam dat met een prima save.