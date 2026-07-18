De FIFA heeft de halftimeshow in de rust van de finale van het WK zondag verder ingekort. Waar rechtenhouder NOS nog melding maakte van een rust van 25 minuten, heeft de FIFA inmiddels bevestigd dat de wedstrijd 17 minuten zal stilliggen. Daarmee duurt de rust twee minuten langer dan normaal.

Zondag staan Spanje en Argentinië in New York tegenover elkaar in de finale van het WK. De FIFA heeft besloten om een voorbeeld te nemen aan de Amerikaanse Super Bowl en een halftimeshow te introduceren. Daardoor zal de rust van de eindstrijd langer duren dan de gebruikelijke vijftien minuten.

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Waar in eerste instantie werd gesproken over een pauze van zo’n dertig minuten, bevestigde rechtenhouder NOS deze week dat de rust 25 minuten zou gaan duren. Inmiddels heeft de FIFA laten weten dat de onderbreking na de kritiek nog verder is ingekort naar zeventien minuten. De optredens zullen in totaal elf minuten duren, terwijl er zes minuten worden gebruikt voor het op- en afbouwen van het podium en het sproeien van het veld.

Tijdens de rust van de WK-finale zullen de nodige grote artiesten optreden. Onder meer Madonna, Shakira, Burna Boy, BTS en Justin Bieber zullen op het podium verschijnen in het stadion in New York. Daarnaast verzorgt de Britse band Coldplay een optreden in samenwerking met PS22 Chorus, een koor van basisschoolleerlingen uit New York. Tot slot treden ook het New York Philharmonic Orchestra en het Simón Bolivár Orchestra op, onder leiding van de Venezolaanse dirigent Gustavo Dudamel.