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NOS bevestigt: zo lang duurt de rust van de WK-finale exact

18 juli 2026, 07:25
Gianni Infantino
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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De rust van de finale van het WK duurt door de halftimeshow langer dan een kwartier. Rechtenhouder NOS heeft aan NU.nl bevestigd dat het optreden ervoor zorgt dat de rust zondag 25 minuten duurt.

Zondag staan Spanje en Argentinië in New York tegenover elkaar in de finale van het WK. De FIFA heeft besloten om een voorbeeld te nemen aan de Amerikaanse Super Bowl en een halftimeshow te introduceren. Daardoor zal de rust van de eindstrijd langer duren dan de gebruikelijke vijftien minuten.

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In de media verschenen afgelopen week verschillende geluiden over de duur van de rust. Zo sprak The Athletic van een pauze van maximaal twintig minuten, terwijl The Times rekening hield met een rust van een half uur. Inmiddels heeft rechtenhouder NOS bevestigd dat de rust van Spanje - Argentinië 25 minuten zal duren.

Tijdens de rust van de eindstrijd zullen verschillende artiesten gedurende elf minuten optredens verzorgen. Omdat de show op het veld plaats gaat vinden, zal de rest van de onderbreking worden gebruikt voor het op- en afbouwen van het podium. De NOS bevestigt dat het de halftimeshow zal uitzenden, terwijl de momenten waarin het podium wordt op- en afgebouwd worden gebruikt voor reclameblokken en analyses.

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Het gedrocht WK 2026 neemt tot de laatste dag steeds grotere vormen aan. Het werd in Amerika gehouden terwijl het daar niet één van de populairste sporten is, verre daarvan. Het ging bij dit WK veel meer over de randzaken dan over het voetbal zelf waarbij de commercie belangrijker was dan de wedstrijden om maar veel geld binnen te harken door de FIFA. Conclusie: Nooit meer een WK houden in een land waar voetbal niet echt leeft en dit WK maar zo snel mogelijk vergeten. Wat betreft de FIFA: Een bezem er doorheen en alle corrupte leden er uit gooien daarnaast Infantino een Zwitserse berg opschoppen en een groot hek er omheen plaatsen. Dat is mijn mening als voetballiefhebber.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.063 Reacties
1.390 Dagen lid
20.212 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kijk de tussenstand wel op Futbol, ga hier niet voor zitten.

Voetbalfanaat
655 Reacties
1.330 Dagen lid
3.143 Likes
Voetbalfanaat
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het gedrocht WK 2026 neemt tot de laatste dag steeds grotere vormen aan. Het werd in Amerika gehouden terwijl het daar niet één van de populairste sporten is, verre daarvan. Het ging bij dit WK veel meer over de randzaken dan over het voetbal zelf waarbij de commercie belangrijker was dan de wedstrijden om maar veel geld binnen te harken door de FIFA. Conclusie: Nooit meer een WK houden in een land waar voetbal niet echt leeft en dit WK maar zo snel mogelijk vergeten. Wat betreft de FIFA: Een bezem er doorheen en alle corrupte leden er uit gooien daarnaast Infantino een Zwitserse berg opschoppen en een groot hek er omheen plaatsen. Dat is mijn mening als voetballiefhebber.

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Groep J
GS
DS
PT
1
Argentinië
3
7
9
2
Oostenrijk
3
0
4
3
Algerije
3
-2
4
4
Jordanië
3
-5
0

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