De rust van de finale van het WK duurt door de halftimeshow langer dan een kwartier. Rechtenhouder NOS heeft aan NU.nl bevestigd dat het optreden ervoor zorgt dat de rust zondag 25 minuten duurt.

Zondag staan Spanje en Argentinië in New York tegenover elkaar in de finale van het WK. De FIFA heeft besloten om een voorbeeld te nemen aan de Amerikaanse Super Bowl en een halftimeshow te introduceren. Daardoor zal de rust van de eindstrijd langer duren dan de gebruikelijke vijftien minuten.

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In de media verschenen afgelopen week verschillende geluiden over de duur van de rust. Zo sprak The Athletic van een pauze van maximaal twintig minuten, terwijl The Times rekening hield met een rust van een half uur. Inmiddels heeft rechtenhouder NOS bevestigd dat de rust van Spanje - Argentinië 25 minuten zal duren.

Tijdens de rust van de eindstrijd zullen verschillende artiesten gedurende elf minuten optredens verzorgen. Omdat de show op het veld plaats gaat vinden, zal de rest van de onderbreking worden gebruikt voor het op- en afbouwen van het podium. De NOS bevestigt dat het de halftimeshow zal uitzenden, terwijl de momenten waarin het podium wordt op- en afgebouwd worden gebruikt voor reclameblokken en analyses.