Donald Trump verwijt Thomas Tuchel een slechte tactische keuze te hebben gemaakt in de halve finale van het WK tussen Engeland en Argentinië (1-2). Volgens de Amerikaanse president was het geen goed idee om als verdediger te gebruiken. Op zijn persconferentie heeft Tuchel fel gereageerd op de uitspraken van Trump.

Engeland verloor woensdag de halve finale van het WK van Argentinië. Nadat Anthony Gordon de Britten op voorsprong had gezet, probeerde Tuchel deze met een verdedigende speelstijl vast te houden. In de slotfase sloegen de Zuid-Amerikanen echter toe, waardoor de regerend wereldkampioen de finale bereikte.

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Op een persconferentie heeft Trump gereageerd op de keuze van Tuchel, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar Kane. “Ik heb golf met hem gespeeld, Harry is geweldig”, begint de Amerikaanse president. “Ik denk dat Engeland een fout heeft gemaakt door hem als verdediger te gebruiken. Maar wat weet ik nou van voetbal?”, vraagt Trump, waarna Gianni Infantino begint te lachen. “Ze nemen hun beste speler en zetten hem achterin… We moeten een beetje aanvallend spelen, toch? Maar wat weet ik nou van coachen? Het was wel een beetje ongebruikelijk.”

Tuchel krijgt op zijn persconferentie voorafgaand aan de troostfinale tegen Frankrijk weer de nodige vragen over de beslissing om achteruit te lopen, waarbij een verslaggever hem confronteert met de woorden van Trump. “Gaat u nu Donald Trump gebruiken als getuige in deze zaak?”, vraagt een verbaasde Tuchel zich af. “Ik ga niet meedoen aan dit schuldspelletje”, gaat hij geïrriteerd verder. “Wat mij betreft is niemand de schuldige. Als je per se iemand wil aanwijzen, dan ik neem ik de verantwoordelijkheid op me. Wij voelen nog steeds ontzettend veel pijn en dit litteken dragen we voor altijd met ons mee.”