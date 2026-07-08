Deschamps krijgt slecht nieuws: FIFA wijst Frans protest om kaart af

De FIFA heeft besloten om de gele kaart die opliep in de achtste finale tegen Paraguay niet te seponeren. Bondscoach Didier Deschamps bevestigde woensdag tijdens een persconferentie dat het beroep van de Franse voetbalbond bij de wereldvoetbalbond niets heeft uitgehaald. Hierdoor moet de vleugelaanvaller van Bayern München oppassen in de naderende kwartfinale tegen Marokko.

Het incident vond plaats in de zevende minuut van de blessuretijd tijdens de moeizame 1-0 overwinning op de Zuid-Amerikanen. Frankrijk, dat pas laat op voorsprong kwam via een benutte strafschop van Kylian Mbappé, stuitte op een fysiek hard spelend Paraguay. Ondanks elleboogstoten en provocaties van onder meer Matías Galarza en Omar Alderete kregen de Paraguayanen geen enkele kaart, terwijl de Fransen drie keer op de bon werden geslingerd. Olise kreeg zijn kaart nadat hij Galarza licht vasthield en tot stilte maande, waarna de speler theatraal naar de grasmat ging.

Artikel gaat verder onder video

De FFF tekende vol goede moed beroep aan tegen de beslissing van de arbitrage. De Fransen zagen eerder dit toernooi hoe een schorsing van Folarin Balogun werd opgeschort nadat de Amerikaanse president Donald Trump zich met die zaak had bemoeid. Een vergelijkbaar succes bleef voor Frankrijk echter uit. "We hebben vanochtend het besluit van FIFA ontvangen dat de kaart blijft staan", zo liet Deschamps weten in aanloop naar de ontmoeting met de Marokkanen.

De uitspraak van de FIFA betekent dat Olise, die dit WK al vijf assists afleverde, op scherp staat. Een nieuwe gele kaart in het duel met Marokko zou fataal zijn en hem een eventuele halve finale kosten. Na de kwartfinales worden alle kaarten kwijtgescholden, waardoor spelers in de halve finale zonder eerdere bagage aan de aftrap verschijnen en niet door één gele prent de finale kunnen missen. Voor Deschamps is het bereiken van de volgende ronde cruciaal in zijn afscheidstoernee. De trainer zwaait na dit wereldkampioenschap definitief af als eindverantwoordelijke van de nationale ploeg.