Speler van het Jaar stelt fans Ajax gerust: 'Ik wil niet vertrekken'

heeft geen plannen om Ajax te verlaten. Hoewel de 23-jarige verdediger de ambitie koestert om 'uiteindelijk' in het buitenland te spelen, voelt hij zich op dit moment prettig in Amsterdam. Dat laat hij weten in een interview met Voetbal International.

Baas geldt als belangrijke pion bij Ajax en werd vorig seizoen door de fans nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Hij was een leider achterin en viel op met zijn voetballende kwaliteiten Zo verstuurde de linkspoot vorig seizoen de meeste passes van alle spelers in de Eredivisie. Van zijn 2.317 passes kwamen er 2.124 aan bij een medespeler, wat neerkomt op een nauwkeurigheid van 92,4 procent. Bovendien was hij met 140 balveroveringen de speler met de meeste intercepties binnen de selectie van Ajax.

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Zijn goede jaar kan tot een transfer leiden: Baas durft niet te zeggen dat hij 'sowieso' bij Ajax blijft. "Dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar voorlopig zit ik hier goed, ik heb nog een contract tot 2028", maakt hij duidelijk. Ook de komst van twee nieuwe concurrenten, met Daley Blind en de van verhuur teruggekeerde Dies Janse, leidt Baas niet naar de uitgang.

"De ambitie om uiteindelijk in het buitenland te spelen, heb ik zeker wel. Italië, Engeland, Spanje, dat zijn competities die me wel aanspreken", geeft hij toe. "Maar goed, ik heb het naar mijn zin bij Ajax en met die concurrentiestrijd ben ik eigenlijk niet zo bezig. Als er iets komt, dan moet het wel de juiste club op het juiste moment zijn. Misschien is dat deze zomer, misschien ook niet, dat weet ik nu nog niet. Er speelt nu niets, in elk geval. Ik heb zin in het nieuwe seizoen met Ajax."

Wel zal Baas zich dan tevreden moeten stellen met deelname aan de (voorrondes van) de Conference League, terwijl Ajax vorig seizoen nog actief was in de Champions League. "Tja, uiteindelijk is het gegaan zoals het is gegaan, daar kunnen we niets meer aan doen. Ik denk wel dat Ajax altijd hoger moet mikken dan de Conference League, maar goed, het is voor ons wel een kans om daar te proberen alle wedstrijden te winnen. Dus aan de ene kant mik je eigenlijk hoger, maar het is aan ons om die mindset om te zetten: in dit toernooi kunnen we wat moois bereiken."

Marktwaarde en internationale belangstelling

De stormachtige ontwikkeling van Baas is ook terug te zien in zijn geschatte transferwaarde. Volgens recente data van FootballTransfers vertegenwoordigt de verdediger een Estimated Transfer Value (ETV) van ongeveer 20,2 miljoen euro, met een eerdere piekwaarde die zelfs boven de 22 miljoen euro lag. Hoewel Baas aangeeft dat er op dit moment niets concreets speelt, werd hij het afgelopen seizoen door buitenlandse media al kortstondig gelinkt aan onder meer Newcastle United.