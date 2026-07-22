wordt nu al genoemd als een speler die tijdens het WK van 2030 zijn internationale doorbraak kan beleven. Het zeventienjarige talent van Ajax heeft een plaats gekregen in een toekomstelftal van scoutingplatform Eyeball, dat wereldwijd op zoek ging naar nog niet doorgebroken internationals met de potentie om over vier jaar op het grootste podium te schitteren.

The Athletic vroeg Eyeball om een mogelijk WK-elftal voor 2030 samen te stellen. Het scoutingplatform, dat sinds 2020 actief is, richt zich specifiek op jeugdvoetbal en geldt daarin als een soort tegenhanger van videodatabank Wyscout. Eyeball verzamelt volledige wedstrijdbeelden, losse videofragmenten en data van meer dan 400.000 spelers tussen de dertien en 23 jaar uit 42 landen. Ruim 150 profclubs maken gebruik van die informatie, waaronder meer dan de helft van de clubs uit de Premier League. Ouazane is door de experts van het platform aangewezen als een van de drie centrale middenvelders in het toekomstelftal.

Ouazane beschikt over profiel van Gerrard en Bellingham

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Ouazane, die in de voorbereiding bij Ajax een goede indruk achterlaat, wordt omschreven als een echte allroundmiddenvelder. Zijn speelstijl vertoont volgens Eyeball overeenkomsten met die van Steven Gerrard en Jude Bellingham: dynamisch, krachtig en voortdurend betrokken bij het spel. Met zijn lange passen overbrugt hij gemakkelijk grote afstanden, terwijl hij ook van buiten het strafschopgebied gevaarlijk kan worden met een hard schot.

De middenvelder beschikt volgens de analyse over het vermogen om tegenstanders bewust naar zich toe te lokken, zich vervolgens open te draaien en met de bal door de ontstane ruimte te versnellen. Het levert een profiel op dat enigszins doet denken aan de klassieke box-to-boxmiddenvelder, maar tegelijkertijd past bij de intensiteit van het moderne voetbal.

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De in Nederland geboren Marokkaans jeugdinternational begon zijn loopbaan bij AVV Zeeburgia en maakte in 2016 de overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. Afgelopen seizoen zette hij de stap naar Jong Ajax, dat uitkomt op het tweede niveau van Nederland. Daar kwam Ouazane tot 25 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en zes assists afleverde.

Ook bij Marokko is zijn ontwikkeling niet onopgemerkt gebleven. In maart maakte Ouazane zijn debuut voor de nationale ploeg Onder 23. Het toekomstelftal richting het WK van 2030 vormt daarmee de volgende internationale erkenning voor de Ajacied.

Ook talenten van Liverpool, Barcelona en RB Leipzig genoemd

Achter Ouazane staat doelman Valentin Reigia van Argentinos Juniors. De zestienjarige Argentijn bereikte in april de finale van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap Onder 17 en wordt gezien als een mogelijke opvolger van Emiliano Martínez.

De verdediging bestaat uit Vaboue Doumbia, Mor Talla Ndiaye, Elie Mbavu en Leon Jakirovic. Doumbia verruilde ASES Mimosas voor FC Nordsjaelland en wordt geroemd om zijn beweeglijkheid en aanvallende bijdragen. Liverpool won de strijd om Ndiaye, die zich bij Senegal Onder 17 in de kijker speelde en inmiddels drie wedstrijden voor de Onder 21 van de Engelse club achter zijn naam heeft staan.

Mbavu werd al op vijftienjarige leeftijd aanvoerder van België Onder 17. De verdediger van Genk onderscheidt zich door zijn rushes door het centrum, inspeelpasses en atletische vermogen. Jakirovic maakte voor 2,5 miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Internazionale en kan zowel als linksback als centraal achterin spelen.

Naast Ouazane staan Ebrima Tunkara en Alexander Andersson op het middenveld. Tunkara werd in juni uitgeroepen tot beste speler van het EK Onder 17 en bleef met verschillende jeugdteams van Barcelona zestig wedstrijden ongeslagen. Andersson schreef bij Djurgården geschiedenis door op vijftienjarige leeftijd de jongste debutant ooit in de Zweedse Allsvenskan te worden.

In de aanval is ruimte voor José Escorcia, Samba Konate en Eduardo Conceição. Escorcia van Atlético Nacional is een onvoorspelbare buitenspeler die met beide benen uit de voeten kan. Konate debuteerde in december voor RB Leipzig en werd daarmee de op één na jongste speler ooit in de Bundesliga. De 1,90 meter lange spits maakte bovendien negentien doelpunten in 28 wedstrijden voor de Onder 19. Conceição geldt bij Palmeiras als een van de volgende grote Braziliaanse vleugeltalenten. De zestienjarige aanvaller, bijgenaamd Dudu, groeide op in het zaalvoetbal en combineert individuele techniek met explosiviteit.

Het elftal van talenten die kunnen doorbreken op het WK 2030

Doelman: Valentin Reigia (Argentinos Juniors, Argentinië)

Verdedigers: Vaboue Doumbia (FC Nordsjaelland, Ivoorkust), Mor Talla Ndiaye (Liverpool, Senegal), Elie Mbavu (Genk, België) en Leon Jakirovic (Internazionale, Kroatië)

Middenvelders: Abdellah Ouazane (Ajax, Marokko), Ebrima Tunkara (Barcelona, Spanje) en Alexander Andersson (Djurgården, Zweden)

Aanvallers: José Escorcia (Atlético Nacional, Colombia), Samba Konaté (RB Leipzig, Frankrijk) en Eduardo Conceição (Palmeiras, Brazilië)