Hélène Hendriks kan toptransfer maken, maar trekt meteen een duidelijke grens

De ster van Hélène Hendriks is rijzende en dat is ook de concurrentie niet ontgaan. De presentatrice van SBS6 bevestigt dat ze onlangs heeft gesproken met RTL, al benadrukt ze dat van concrete onderhandelingen geen sprake was. Voor Hendriks stond één ding vanaf het begin vast: ze wilde niemand tegen elkaar uitspelen.

In de nieuwste aflevering van HNM de Podcast wordt Hendriks geconfronteerd met de geruchten. Podcastpartner Noa Vahle opent zonder omwegen: "Ik hoorde in de wandelgangen dat jij bent benaderd door RTL."

Artikel gaat verder onder video

“Ik heb inderdaad een gesprek gehad, maar dat was geheel vrijblijvend”, vertelt de presentatrice. Vervolgens proberen Vahle en Merel Ek op luchtige wijze te achterhalen waarvoor RTL precies aanklopte. Mogelijke rollen bij The Voice of Holland of RTL Tonight passeren grappend de revue, maar volgens Hendriks kwam dat niet ter sprake.

“Daar is het allemaal niet over gegaan. Het was vrijblijvend en heb meteen aangegeven - want ik speel daar geen spelletjes in - dat ik graag bij SBS wilde blijven”, aldus Hendriks.

Hendriks kiest bewust voor langer verblijf bij SBS

“Dus het was een klein kopje koffie waar misschien een kleine ondertoon in zat?”, vraagt Vahle. Hendriks corrigeert haar lachend: “Niet een kleine ondertoon, gewoon een duidelijke. Maar dat is toch helemaal niet raar, dat je met elkaar een kopje koffie gaat drinken. Dan moet je wel gewoon eerlijk zijn naar elkaar.”

Hendriks zal voorlopig werkzaam blijven bij Talpa. De presentatrice staat op het punt haar contract te verlengen en maakte eerder bij Vandaag Inside al duidelijk dat ze uitstekend op haar plek zit.

“Ik heb het hier uitstekend naar mijn zin”, zei ze onlangs in gesprek met Wilfred Genee. “Ik ben er ook altijd heel open en eerlijk over. Daar moeten we ook allemaal niet zo moeilijk over doen. Ik ga ook niemand tegen elkaar uitspelen. Ik vind het leuk hier.”

Drukke periode voor Hendriks bij Talpa en Ziggo Sport

De agenda van Hendriks zit de komende maanden opnieuw overvol. De presentatrice is binnenkort weer te zien in De Oranjezomer, waarvoor ze afreist naar Curaçao. Daarnaast presenteert ze sinds kort ook de Staatsloterij Show.

Daar blijft het niet bij. Naast haar werkzaamheden voor SBS6 is de voormalig hockeyster ook actief bij Ziggo Sport, waar ze voetbalwedstrijden presenteert. Ook blijft ze een vaste stem binnen HNM de Podcast.