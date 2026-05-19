Live voetbal

Wilfred Genee zorgt voor verwarring: ‘Zijn er twee spelers van Ajax verdronken?’

19 mei 2026, 08:25
René van der Gijp is stomverbaasd
Foto: © Vandaag Inside
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Als het aan Vandaag Inside lag, had de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax van zondagmiddag niet stilgelegd hoeven worden. Door de hevige regenval stond het veld grotendeels onder water, wat voor bizarre beelden zorgde aan tafel bij het programma. Wilfred Genee probeerde daar ludiek op in te spelen door te vragen of er twee spelers waren verdronken, wat voor verwarring zorgde bij René van der Gijp.

Het was een flink waterballet in Heerenveen. In het slot van de wedstrijd konden de spelers van Heerenveen en Ajax nauwelijks nog een bal over de grond naar elkaar overspelen, wat voor kolderieke beelden zorgde. “René, ik heb het niet kunnen volgen, maar zijn er twee spelers van Ajax verdronken gister?”, opent Genee het onderwerp.

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp kijkt de presentator stomverbaasd aan. “Echt? Serieus?! Dat weet ik echt niet. Je vertelt me echt iets nieuws.” Vervolgens komen de beelden van het duel in beeld. “Dit kan toch echt niet”, oordeelt de Vandaag Inside-talkshowtafel. “Is dit niet gestaakt?”, vraagt Merel Ek haar af.

Johan Derksen en René van der Gijp snappen overigens wel dat Joey Kooij de wedstrijd niet tijdelijk stillegde. Volgens hen kregen de veldmeesters van sc Heerenveen het water in die korte tijd niet weggewerkt van het speelveld.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Spelers van FC Groningen na de gestaakte wedstrijd tegen Ajax

Geen uitsupporters welkom in Volendam bij Ajax - FC Groningen, ook Willem II geraakt

  • Gisteren, 11:14
  • Gisteren, 11:14
  • 11
Steven Berghuis

Steven Berghuis moet vakantie per direct annuleren

  • zo 17 mei, 22:05
  • 17 mei 22:05
  • 6
Oscar Garcia

García wil trainer van Ajax blijven en baalt van vierde official in Heerenveen

  • zo 17 mei, 18:01
  • 17 mei 18:01
  • 8
0 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Noxin
100 Reacties
1.330 Dagen lid
207 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelukkig weten Derksen en Van der Gijp dit soort dingen na hun lange carrieres als veldmeesters.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Noxin
100 Reacties
1.330 Dagen lid
207 Likes
Noxin
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gelukkig weten Derksen en Van der Gijp dit soort dingen na hun lange carrieres als veldmeesters.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Heerenveen - Ajax

sc Heerenveen
0 - 0
Ajax
Gespeeld op 17 mei 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws