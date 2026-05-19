Als het aan Vandaag Inside lag, had de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax van zondagmiddag niet stilgelegd hoeven worden. Door de hevige regenval stond het veld grotendeels onder water, wat voor bizarre beelden zorgde aan tafel bij het programma. Wilfred Genee probeerde daar ludiek op in te spelen door te vragen of er twee spelers waren verdronken, wat voor verwarring zorgde bij René van der Gijp.

Het was een flink waterballet in Heerenveen. In het slot van de wedstrijd konden de spelers van Heerenveen en Ajax nauwelijks nog een bal over de grond naar elkaar overspelen, wat voor kolderieke beelden zorgde. “René, ik heb het niet kunnen volgen, maar zijn er twee spelers van Ajax verdronken gister?”, opent Genee het onderwerp.

Van der Gijp kijkt de presentator stomverbaasd aan. “Echt? Serieus?! Dat weet ik echt niet. Je vertelt me echt iets nieuws.” Vervolgens komen de beelden van het duel in beeld. “Dit kan toch echt niet”, oordeelt de Vandaag Inside-talkshowtafel. “Is dit niet gestaakt?”, vraagt Merel Ek haar af.

Johan Derksen en René van der Gijp snappen overigens wel dat Joey Kooij de wedstrijd niet tijdelijk stillegde. Volgens hen kregen de veldmeesters van sc Heerenveen het water in die korte tijd niet weggewerkt van het speelveld.