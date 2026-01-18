Enorme boost voor Feyenoord: ‘Luciano Valente gaat langdurig contract tekenen’

gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin zondagmiddag. De middenvelder ligt op dit moment nog tot de zomer van 2029 vast in De Kuip.

Valente is een van de lichtpuntjes bij Feyenoord in een verder rampzalig seizoen. De afgelopen zomer van FC Groningen overgekomen middenvelder weet zich over het algemeen behoorlijk te onttrekken aan de sportieve malaise bij de Rotterdamse club. Afgelopen november debuteerde hij voor het Nederlands elftal in het WK-kwalificatieduel met Litouwen.

Feyenoord wil Valente belonen voor zijn ontwikkeling: club en speler hebben naar verluidt een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging van één jaar. Valente gaat een nieuw vierjarig contract tekenen en zou tot medio 2030 vast komen te liggen bij Feyenoord.

Volgens Boualin wordt Valente, 22 jaar, na het verlengen van zijn contract ‘hoogstwaarschijnlijk een van beste betaalde spelers van Feyenoord worden’. Zeker is in elk geval dat zijn salaris ‘flink opgewaardeerd wordt’.