Luciano Valente gaat zijn contract bij Feyenoord verlengen, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin zondagmiddag. De middenvelder ligt op dit moment nog tot de zomer van 2029 vast in De Kuip.
Valente is een van de lichtpuntjes bij Feyenoord in een verder rampzalig seizoen. De afgelopen zomer van FC Groningen overgekomen middenvelder weet zich over het algemeen behoorlijk te onttrekken aan de sportieve malaise bij de Rotterdamse club. Afgelopen november debuteerde hij voor het Nederlands elftal in het WK-kwalificatieduel met Litouwen.
Feyenoord wil Valente belonen voor zijn ontwikkeling: club en speler hebben naar verluidt een mondeling akkoord bereikt over een contractverlenging van één jaar. Valente gaat een nieuw vierjarig contract tekenen en zou tot medio 2030 vast komen te liggen bij Feyenoord.
Volgens Boualin wordt Valente, 22 jaar, na het verlengen van zijn contract ‘hoogstwaarschijnlijk een van beste betaalde spelers van Feyenoord worden’. Zeker is in elk geval dat zijn salaris ‘flink opgewaardeerd wordt’.
Kameraden, effe nuances aanbrengen aangaande dit artikel. “Rampzalig seizoen”! Feyenoord staat tweede en Moder is bijna fit. Jammer van Read, maar de ontwikkeling van Sauer( begint bepalender te worden) topscoorder Ueda, en de waarde vermeerdering van Mousa zijn allemaal positief. De klapper Valente de stats van Sem prima net zoals de ontwikkeling van Read( speelde goed tegen Heerenveen). Daarnaast zijn onze centrales goed ingekocht en zijn Gijs en Bos prima backs. De Europaleague kost meer dan het oplevert. Ik zou standaard een jeugdteam sturen. De competitie zit handenwrijvend de blessures te verwelkomen en de vermoeidheid speelt je parten wanneer de weegschaal doorslaat in blessures. De beker is jammer. Maar denk je dat de Afrika boys vol gas gingen. Natuurlijk niet die wilde Afrikacup spelen tel daar de vermoeidheid en blessures bij op en je kan er uit geknikkerd worden. Zijn er dan geen negatieve punten dit seizoen? Zeker wel, Hwang is dramatisch hoe komt dat? Lotomba is dramatisch. Sem had teveel kansen nodig en de Timbersoap hangt als een deken boven de club. Had ie aanvoerder moeten blijven? Nee. Wat Had v Persie anders moeten doen? Wellenreuter Smal en Read aanvoerder moeten maken aan het beginnen n van het seizoen. Na dit seizoen Valente Wellenreuter en Read. Hopelijk is Moder er snel weer bij en kunnen we spelen met Valente en Moder op het middenveld. Steijn en Timber als ze een keer fit blijven en ballen veroveren. Anders Targhallien erin. Op deze manier tweede worden CL mln toucheren. Later terugkijkend was dit resultaat belangrijk voor de ontwikkeling van de club en de rest allemaal niet. Dus het glas is nog steeds vol. Al de negativiteit rondom Feyenoord bestaat enkel omdat die andere club een doemscenario wacht. Dus praten we het Feyenoord aan. Na de jas tegen AZ en de teleurstelling gisten, hoewel ze tegen Telstar ook bijna eraan gingen gaat het feitelijk in Amsterdam toch nog wat slechter. Dit zijn de feiten de rest is publiekelijke opinie. Succes Feyenoord vandaag inde Derby!
