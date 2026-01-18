Live voetbal 3

Teruglezen | Feyenoord verliest ondanks wereldgoals van Shaqueel van Persie van Sparta

Feyenoord Sparta
Foto: © Imago / Realtimes
8 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
18 januari 2026, 16:40   Bijgewerkt: 18:41

Feyenoord neemt het vanmiddag in de eerste thuiswedstrijd van 2026 op tegen stadgenoot Sparta Rotterdam. Vorige week morste het elftal van Robin van Persie bij de hervatting van de competitie direct punten in Friesland. Levert de stadsderby tegen Maurice Steijn en zijn mannen de eerste zege van het nieuwe jaar op? Of richten de Spartanen zich op na de midweekse uitschakeling in het bekertoernooi tegen FC Volendam? Om 16.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sparta Rotterdam.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Sparta Rotterdam

2u geleden

18:41

90+3' - Einde weddstrijd (3-4)

Einde wedstrijd. Scheidsrechter Danny Makkelie fluit voor het laatst. Sparta Rotterdam wint met 3-4 in De Kuip.

2u geleden

18:39

90+3' - Sparta scoort in slotminuut (3-4)

Het is niet te geloven! In de allerlaatste seconde van de wedstrijd maakt Kitalona er 3-4 van in De Kuip. Een uitstekende counter van de bezoekers uit Spangen. Het lijkt gedaan hier in De Kuip.

2u geleden

18:36

90' - Drie minuten extra tijd (3-3)

Er komen drie minuten aan extra speeltijd bij in De Kuip.

2u geleden

18:34

89' - Wereldgoal Van Persie (3-3)

WOW! Wat een schitterende goal van Shaqueel van Perise. Met een waanzinnige omhaal zet hij Feyenoord op 3-3.

2u geleden

18:32

87' - Shaqueel van Persie scoort (2-3)

GOAL! Shaqueel van Persie zet Feyenoord op 2-3. We gaan de blessuretijd in.

2u geleden

18:30

85' - Grote kans voor Larin (1-3)

Feyenoord krijgt opnieuw een grote mogelijkheid. Ditmaal is het Larin, die net niet bij de bal kan. Achteraf blijkt dat de spits buitenspel stond.

2u geleden

18:28

🔄83'- Wissel Feyenoord (1-3)

Lotomba gaat er nu toch uit, debutant Tobias van den Elshout is zijn vervanger.

2u geleden

18:27

82' - Forse overtreding Valente (1-3)

Valente raakt Clement met een felle tackle, maar krijgt daar geen geel voor.

2u geleden

18:26

🔄80' -Dubbele wissel Sparta (1-3)

Sparta brengt twee verse krachten: Mito en Santos maken plaats voor Sambo en Kleijn.

2u geleden

18:25

79' - Opnieuw grote kans Larin (1-3)

Valente legt vanaf de achterlijn terug op Larin, maar die kan bij de eerste paal zijn voet niet goed tegen de bal zetten, waardoor die uiteindelijk voor het doel langs gaat.

2u geleden

18:24

78' - Lotomba kan verder (1-3)

Kramp bij Lotomba, maar dat wordt verholpen door ploeggenoot Van Persie, de back kan verder.

2u geleden

18:22

76' - Bijna Larin (1-3)

Invaller Larin wordt gevonden in de zestien, maar Young blokt zijn schot. Wel een corner voor Feyenoord. Die belandt uiteindelijk ook bij Larin, maar nu kopt de Canadees op het dak van het doel.

2u geleden

18:21

75'- Pijnlijke teksten voor Van Persie (1-3)

Feyenoord-fans schreeuwen in stadion om vertrek van Robin van Persie

Feyenoord-fans schreeuwen in stadion om vertrek van Robin van Persie

Feyenoord-supporters verliezen het vertrouwen in hoofdtrainer Robin van Persie na een 0-2 nederlaag tegen Sparta Rotterdam. Het Legioen zingt om zijn vertrek, terwijl de druk op Van Persie toeneemt door tegenvallende prestaties.

Lees verder

2u geleden

18:18

🔄72' - Dubbele wissel Feyenoord (1-3)

Van Persie haalt Steijn en Hwang eruit, in hun plaatsen komen Timber en Larin erin.

2u geleden

18:17

⚽71' - Mito scoort uit de counter (1-3)

De marge is weer twee! Sparta komt er snel uit, de bal belandt uiteindelijk bij Mito die oog in oog met Wellenreuther af kan werken: het is 1-3 voor Sparta!

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Lees ook:
Kees Kwakman

Kwakman gelooft niets van uitleg Van Persie over Read

  • Gisteren, 23:21
  • Gisteren, 23:21
Jerdy Schouten

Schouten spreekt naam PSV-ploeggenoot verkeerd uit: 'Barra... Barrakterovic"

  • Gisteren, 22:25
  • Gisteren, 22:25
PSV viert de 0-1 tegen Fortuna Sittard

PSV worstelt met stug Fortuna, maar wint wel en blijft op titelkoers

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.693 Reacties
1.210 Dagen lid
19.274 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Wat speelt Sparta toch weer lekker.

the furyan
110 Reacties
52 Dagen lid
159 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van persie junior speelt ook wel lekker

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.693 Reacties
1.210 Dagen lid
19.274 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@the furyan ten opzichte van die tengstedt is alles goed. Maar toch een puntje waarschijnlijk.

the furyan
110 Reacties
52 Dagen lid
159 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@kramer die tengsteds moet echt nokken hoor hey niks speciaals aan helemaal niks

Vrij Dag
491 Reacties
609 Dagen lid
643 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Kloese doet er nu echt alles aan om Timber het leven zuur te maken. Een van de beste spelers in Nederland (in ieder geval top 5) staat wissel. Vernedering op vernedering, dit zal het publiek nog meer steunen in hun haat. Nou ja, dan heeft Koeman straks een fitte speler tot zijn beschikking

Nachtburgemeester
55 Reacties
975 Dagen lid
424 Likes
Nachtburgemeester
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag Dat zal RvP toch wel bepalen?

Nachtburgemeester
55 Reacties
975 Dagen lid
424 Likes
Nachtburgemeester
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Poeh, wat een wedstrijd!

Docker
678 Reacties
62 Dagen lid
1.848 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Met dank aan Sparta loopt Ajax weer een puntje in. Lekker man! Mooie overwinning haha!

Feyenoord - Sparta

Feyenoord
3 - 4
Sparta Rotterdam
Vandaag gespeeld om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
19
20
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

