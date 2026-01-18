Teruglezen | Feyenoord verliest ondanks wereldgoals van Shaqueel van Persie van Sparta

Feyenoord neemt het vanmiddag in de eerste thuiswedstrijd van 2026 op tegen stadgenoot Sparta Rotterdam. Vorige week morste het elftal van Robin van Persie bij de hervatting van de competitie direct punten in Friesland. Levert de stadsderby tegen Maurice Steijn en zijn mannen de eerste zege van het nieuwe jaar op? Of richten de Spartanen zich op na de midweekse uitschakeling in het bekertoernooi tegen FC Volendam? Om 16.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sparta Rotterdam.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Wat speelt Sparta toch weer lekker.
@the furyan ten opzichte van die tengstedt is alles goed. Maar toch een puntje waarschijnlijk.
Kloese doet er nu echt alles aan om Timber het leven zuur te maken. Een van de beste spelers in Nederland (in ieder geval top 5) staat wissel. Vernedering op vernedering, dit zal het publiek nog meer steunen in hun haat. Nou ja, dan heeft Koeman straks een fitte speler tot zijn beschikking
