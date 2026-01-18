Teruglezen | Feyenoord verliest ondanks wereldgoals van Shaqueel van Persie van Sparta

Feyenoord neemt het vanmiddag in de eerste thuiswedstrijd van 2026 op tegen stadgenoot Sparta Rotterdam. Vorige week morste het elftal van Robin van Persie bij de hervatting van de competitie direct punten in Friesland. Levert de stadsderby tegen Maurice Steijn en zijn mannen de eerste zege van het nieuwe jaar op? Of richten de Spartanen zich op na de midweekse uitschakeling in het bekertoernooi tegen FC Volendam? Om 16.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog blijf je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sparta Rotterdam.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - Sparta Rotterdam Sorteer op: Laatste Oudste 90+3' - Einde weddstrijd (3-4) BREAKING Einde wedstrijd. Scheidsrechter Danny Makkelie fluit voor het laatst. Sparta Rotterdam wint met 3-4 in De Kuip. 90+3' - Sparta scoort in slotminuut (3-4) BREAKING Het is niet te geloven! In de allerlaatste seconde van de wedstrijd maakt Kitalona er 3-4 van in De Kuip. Een uitstekende counter van de bezoekers uit Spangen. Het lijkt gedaan hier in De Kuip. 90' - Drie minuten extra tijd (3-3) Er komen drie minuten aan extra speeltijd bij in De Kuip. 89' - Wereldgoal Van Persie (3-3) BREAKING WOW! Wat een schitterende goal van Shaqueel van Perise. Met een waanzinnige omhaal zet hij Feyenoord op 3-3. 87' - Shaqueel van Persie scoort (2-3) BREAKING GOAL! Shaqueel van Persie zet Feyenoord op 2-3. We gaan de blessuretijd in. 85' - Grote kans voor Larin (1-3) Feyenoord krijgt opnieuw een grote mogelijkheid. Ditmaal is het Larin, die net niet bij de bal kan. Achteraf blijkt dat de spits buitenspel stond. 🔄83'- Wissel Feyenoord (1-3) Lotomba gaat er nu toch uit, debutant Tobias van den Elshout is zijn vervanger. 82' - Forse overtreding Valente (1-3) Valente raakt Clement met een felle tackle, maar krijgt daar geen geel voor. 🔄80' -Dubbele wissel Sparta (1-3) Sparta brengt twee verse krachten: Mito en Santos maken plaats voor Sambo en Kleijn. 79' - Opnieuw grote kans Larin (1-3) Valente legt vanaf de achterlijn terug op Larin, maar die kan bij de eerste paal zijn voet niet goed tegen de bal zetten, waardoor die uiteindelijk voor het doel langs gaat. 78' - Lotomba kan verder (1-3) Kramp bij Lotomba, maar dat wordt verholpen door ploeggenoot Van Persie, de back kan verder. 76' - Bijna Larin (1-3) Invaller Larin wordt gevonden in de zestien, maar Young blokt zijn schot. Wel een corner voor Feyenoord. Die belandt uiteindelijk ook bij Larin, maar nu kopt de Canadees op het dak van het doel. 75'- Pijnlijke teksten voor Van Persie (1-3) Feyenoord-fans schreeuwen in stadion om vertrek van Robin van Persie Feyenoord-supporters verliezen het vertrouwen in hoofdtrainer Robin van Persie na een 0-2 nederlaag tegen Sparta Rotterdam. Het Legioen zingt om zijn vertrek, terwijl de druk op Van Persie toeneemt door tegenvallende prestaties. Lees verder 🔄72' - Dubbele wissel Feyenoord (1-3) Van Persie haalt Steijn en Hwang eruit, in hun plaatsen komen Timber en Larin erin. ⚽71' - Mito scoort uit de counter (1-3) BREAKING De marge is weer twee! Sparta komt er snel uit, de bal belandt uiteindelijk bij Mito die oog in oog met Wellenreuther af kan werken: het is 1-3 voor Sparta! Laad meer