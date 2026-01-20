Live voetbal

Saibari duikt op in spelershotel Senegal en biedt excuses aan Mendy aan

Ismael Saibari van Marokko en Yehvann Diouf van Senegal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
20 januari 2026, 08:03

Ismael Saibari is maandag op bezoek gegaan bij het spelershotel van Senegal om zijn excuses aan te bieden aan de Senegalese doelman Édouard Mendy. De middenvelder van PSV ging na afloop van de Afrika Cup-finale viraal met zijn poging om de handdoek van de keeper te stelen.

Zondagavond werd in Rabat de finale van de Afrika Cup gespeeld tussen Senegal en Marokko. In de verlenging maakte Senegal de enige goal van de wedstrijd, waardoor het als winnaar uit de strijd kwam. Na afloop van de wedstrijd gingen er beelden rond van Saibari, die in de negentigste minuut werd gewisseld. Als wisselspeler probeerde hij namelijk te voorkomen dat reservedoelman Yehvann Diouf de handdoek aan zijn collega Mendy kon geven.

Artikel gaat verder onder video

Er klonk veel kritiek op de actie van Saibari. Zo riep Mike Verweij van De Telegraaf PSV op om zijn middenvelder op het matje te roepen voor het moment. Ook in de internationale media werd het moment breed uitgemeten. Een deel van de Marokkaanse fans sprak ook uit zich te schamen voor de actie.

Een dag na de wedstrijd besloot Saibari op bezoek te gaan bij het spelershotel van Senegal en zijn excuses aan te bieden aan Mendy, zo blijkt uit een video die rondgaat op social media. Op de beelden is te zien hoe beide spelers elkaar de hand schudden en met elkaar in gesprek zijn. Het is niet duidelijk wat Saibari en Mendy precies hebben besproken.

➡️ Meer nieuws over de Afrika Cup

Senegal - Marokko

1 - 0
Gespeeld op 18 jan. 2026
Competitie: Afrika Cup
Seizoen: 2025 Morocco

Meer info

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
16
9
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

