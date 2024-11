Tyrell Malacia openhartig na moeilijke tijd: 'Meer geduld dan wie dan ook'

heeft na bijna anderhalf jaar blessureleed eindelijk zijn verhaal gedaan. De linksback vertelt in gesprek met The Athletic dat hij door een moeilijke tijd is gegaan, maar dacht nooit aan opgeven. Nu is een rentree in de hoofdmacht van Manchester United eindelijk aanstaande.

Malacia speelde 535 dagen geleden zijn laatste wedstrijd voor The Red Devils. In de laatste speelronde van het Premier League-seizoen 2022/2023 speelde de Nederlander negentig minuten tegen Fulham (2-1 winst). Daarna kwam hij door blessures niet meer in actie. Tot afgelopen dinsdag, toen Malacia zijn rentree maakte bij de beloftenploeg van Manchester United in het EFL Trophy-duel met Huddersfield Town.

Artikel gaat verder onder video

In de afgelopen jaren heeft Malacia dan ook geleerd wat geduld hebben is. “Ik heb veel geduld, maar in dit proces heb ik geleerd dat ik op dit moment meer geduld heb dan ieder ander persoon ter wereld”, begint de oud-Feyenoorder. In zijn eerste seizoen op Old Trafford hield Malacia Luke Shaw vaak op de bank, iets wat hem niet verbaasde. “Ik weet wat ik kan."

Aan het einde van zijn debuutjaar bij Manchester United begon de 25-jarige linksback meer last van zijn knie te krijgen. Een blessure die hem bijna anderhalf jaar aan de kant heeft gehouden. Of Malacia zich het moment al heeft voorgesteld waarop hij zijn rentree op Old Trafford kan maken? “Elke dag sinds de blessure,” reageert hij. “Hoe ziet het eruit? Gewoon daar zijn… genieten van het veld, de bal, de fans, mijn teamgenoten, alles. Mijn schoenen aantrekken, het shirt van Man United aantrekken en daar zijn."

LEES OOK: Van Nistelrooij komt met eerste reactie op vertrek bij Manchester United

Pijn Malacia verdween niet na vakantie

Malacia leek ondanks de meniscusklachten in zijn linkerknie door te kunnen spelen en kwam nog wel in actie voor Oranje in de Final Four van de Nations League tegen Kroatië. Vervolgens hoopte hij dat de pijn zou verdwijnen na een paar weken rust. "Toen ik terugkwam van vakantie voor mijn tweede seizoen, deed ik mijn sprintjes en voelde ik nog dezelfde problemen. Ik sprak met de man die mijn operatie gedaan had en kwam tot de conclusie dat we iets anders moesten doen”, blikt hij terug

"Ik moest heel mijn herstel praktisch overnieuw beginnen. Ik had één dag om teleurgesteld te zijn en daarna was het: daar gaan we weer", vervolgt Malacia. "Tuurlijk heb ik momenten gehad dat ik dacht: ik word hier zo moe van. Maar ik heb nooit gedacht aan opgeven. Dat zit niet in mijn systeem, niet in mijn familie."

LEES OOK: PSV bekeek of Tyrell Malacia een optie was, maar haakte om één cruciale reden af

Malacia kreeg te maken met tegenslagen in familie

Naast zijn eigen blessure kreeg Malacia ook nog te maken met tegenslagen in de familiaire sfeer. “Ik vind het moeilijk, want ik ben normaal gesproken niet de persoon die over dit soort dingen praat, maar mijn vader is ziek geworden. Hij kon niet meer lopen. Dat had veel impact op mijn familie. Nog steeds”, beseft Malacia.

Naast de ziekte van zijn vader kreeg Malacia ook nog te maken met het overlijden van zijn oma. Iets dat het zwaar is gevallen. “Ze was mijn tweede moeder. Ik heb daar een paar jaar gewoond. De laatste jaren had ze het moeilijk met dat ik in Manchester zat. Ik kwam daar elke dag. Ik denk dat ze nu de rust heeft gevonden. Dat maakt me wel blij."

Malacia mentaal sterk

Ondanks alle ellende die Malacia voor de kiezen kreeg, bleef de verdediger optimistisch. “Ik vond mezelf altijd al mentaal erg sterk, maar nu weet ik het zeker. Ik ben door moeilijke tijden heen gegaan, maar altijd elke dag met een lach op mijn gezicht”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Man United werkt mee aan winters vertrek Zirkzee: deze club heeft de beste papieren'

Manchester United staat niet onwelwillend tegenover een winters vertrek van Joshua Zirkzee.