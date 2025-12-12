Sven Mislintat wordt de nieuwe sportief directeur van Fortuna Düsseldorf, dat speelt in de 2. Bundesliga. Dat melden zowel BILD als het Duitse Sky Sport. De voormalig technisch directeur van Ajax moet de opvolger worden van Klaus Allofs die wordt ontslagen.

Nadat Mislintat in september 2023 werd ontslagen bij Ajax wegens een gebrek aan draagvlak voor een verdere samenwerking, had hij tot verbazing van velen al binnen acht maanden een nieuwe baan. De bestuurder ging namelijk aan de slag bij het grote Borussia Dortmund als technisch directeur. Begin februari van dit jaar werd hij door de Duitse topclub op non-actief gesteld, omdat hij niet op een lijn zou hebben gezeten met sportief directeur Sebastian Kehl. Pas in september namen beide partijen definitief afscheid van elkaar.

Vorige maand werd Mislintat nog gelinkt aan VfL Wolfsburg en Dynamo Dresden, maar eerstgenoemde club werd niet concreet terwijl Diamantauge Dresden heeft afgewezen. Het is niet bekend waarom de 53-jarige bestuurder de club uit de 2. Bundesliga heeft afgewimpeld. Nu gaat Mislintat alsnog aan de slag op het tweede niveau van Duitsland en wel bij Fortuna Düsseldorf.

De Duitse club is in verval geraakt en staat momenteel op een zeer teleurstellende vijftiende plaats in de 2. Bundesliga. Bij een nederlaag tegen Elversberg komend weekend loopt Fortuna Düsseldorf het risico om af te zakken naar de laatste plaats. Om het tij te keren vindt er een reorganisatie plaats bij de club. Allofs zal dit weekend worden ontslagen bij de Fortuna Düsseldorf, terwijl Mislintat door de raad van commissarissen naar voren is geschoven om hem op te volgens. Volgens Sky Sport is de deal zelfs rond.