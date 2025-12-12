Lex Hes, lid van Ajax en voormalig voorzitter van de Ajax Business Association, is door de club officieel berispt. Bij de meest recente aandeelhoudersvergadering (AVA) van 14 november stelde hij kritische vragen over de bestuursraad. Volgens Mike Verweij dreigt royering, als Hes nog een keer een tik op zijn vingers krijgt.

“Een enorme affaire”, zegt Verweij met een knipoog in de podcast Kick-Off. “Het gaat om een heel prominent lid: oud-voorzitter van de Business Club, en ook erelid van de Business Club, Lex Hes. Hij is iemand die in de tijd van de fluwelen revolutie een van de vertrouwelingen van Johan Cruijff was en daarin ook een belangrijke rol speelde. Hij is nu berispt door de bestuursraad.”

“Hij zei dat de bestuursraad uitblinkt in het nemen van verkeerde beslissingen, dat de bestuursraad fout op fout maakt en dat de bestuursraad zich diep zou moeten schamen voor de rol die zij de afgelopen jaren hebben gespeeld”, aldus Verweij. “Nu is hij dus berispt. Dat houdt waarschijnlijk in dat hij, als hij dit nog een keer doet, kan worden geroyeerd.”

Hes ging donderdag in de Pantelic Podcast al in op zijn berisping. “In een van de eerste gesprekken die ik heb gevoerd met de huidige bestuursraad, hebben we het gehad over de beloningsstructuur waar de vorige bestuursraad om gevallen is, omdat de leden het niet acceptabel vonden dat commissarissen zo veel verdienden”, zei hij daarover. “Daarover heb ik gezegd: ‘Er zitten 50.000 mensen op de tribune. Zal daartussen niet de kwaliteit zitten om daar een Raad van Commissarissen van te formeren?’ Ik weet zeker dat ze er wel zitten.”

"Ik ken mensen in de businessclub die ik daar zeer geschikt voor zou vinden. Maar daar wordt niet naar gekeken. Er worden mensen van buiten gehaald die geen idee hebben waar ze in terechtkomen. Dan krijgen zowel Ajax als die mensen binnen een paar maanden een teleurstelling te verwerken dat ze na een paar maanden verdwijnen", zei Hes, die verbaasd was door zijn berisping.

"De bestuursraad denkt dat ik faliekant tegen hen ben. Nee, dat ben ik helemaal niet." Wel vindt hij dat onderzoek gedaan moet worden naar de manier van werken bij andere clubs. ‘zoals Anderlecht of Bayern München, maar ook bij FC Barcelona’. “Daar wordt een voorzitter gekozen uit 50.000 stemmen. Laten we dat eens in kaart gaan brengen en bepalen wat voor Ajax de meest ideale vorm is."

Hes vindt de berisping ‘heel merkwaardig’. “Ze nemen mij kwalijk dat ik de vragen niet in de ledenvergadering van Ajax stelde, maar ik zit er niet als lid. Ik zit daar als aandeelhouder. Als je je overal mee bemoeit en je hebt over de laatste twee jaar 50 miljoen euro aan eigen vermogen verloren, dan mag je daar toch kritisch over zijn en over discussiëren met andere aandeelhouders? Het werd niet geapprecieerd.”