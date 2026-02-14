Ajax dankt Belgen voor ruime zege op Fortuna, maar lijkt Zinchenko voorlopig kwijt te zijn

Ajax heeft zaterdagavond een probleemloze zege op Fortuna Sittard geboekt. In de Johan Cruijff ArenA werd het 4-1 voor de Amsterdammers. In een door Belgische doelpuntenmakers gedomineerde wedstrijd vormde het vroege uitvallen van een domper op de feestvreugde.

Zinchenko kreeg van trainer Fred Grim voor het eerst een basisplaats bij Ajax. Verder ontbrak Youri Regeer wegens ziekte bij de Amsterdammers, waardoor Jorthy Mokio als verdedigende middenvelder mocht starten. Bij Fortuna verdedigde Luuk Koopmans opnieuw het doel; de eerder deze week aangetrokken Nick Marsman moest genoegen nemen met een plek op de reservebank.

Ajax kreeg direct een enorme domper te verwerken, toen Zinchenko al na drie minuten spelen met een op het oog vervelende blessure uitviel. Owen Wijndal was zijn vervanger. Die stond koud in het veld toen Jorthy Mokio de score opende; op aangeven van spits Kasper Dolberg was de Belg trefzeker. Amper vijf minuten later lag ook de tweede Ajax-goal in het net: Mika Godts opende op Rayane Bounida, die vanaf de rechterkant naar binnen trok en Koopmans verschalkte in de verre hoek: 2-0. Fortuna stelde er aanvallend nauwelijks wat tegenover en incasseerde nog binnen het halve uur ook de derde tegengoal; ook die was van Belgische makelij. Mokio speelde Godts aan, die dribbelde naar zijn rechterbeen en schoot vanaf randje zestien raak in de verre hoek: 3-0.

Daarna ging de storm wat liggen, al moest Koopmans nog wel reddend optreden toen Bounida voor hem opdook. Vlak voor rust deed Fortuna uit het niets wat terug, toen een voorzet van Dimitris Limnios door Josip Sutalo achter Vitezslav Jaros werd gewerkt, waardoor even later de kleedkamers werden opgezocht met een 3-1 voorsprong voor de thuisploeg.

Wie had gehoopt dat de aansluitingstreffer de opmaat zou vormen voor een spannende tweede helft, kwam bedrogen uit. Fortuna slaagde er na rust nauwelijks in om een vuist te maken. Ajax zette er weinig tegenover, al was Dolberg er direct na rust met een kopbal op de paal wel heel dichtbij. Grim bracht met nog een halfuur op de klok twee verse krachten op het middenveld, Kian Fitz-Jim en Oscar Gloukh, maar ook zij slaagden er niet in om het spelbeeld te doen kantelen. In de slotfase mocht ook Wout Weghorst nog even meedoen, kort na zijn entree stelde hij Godts in staat om de eindstand op 4-1 te bepalen.