Live voetbal 6

Boel voelt zich in De Kuip extreem benadeeld door arbitrage

Melvin Boel
Foto: © ESPN
6 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
15 februari 2026, 15:36

Go Ahead-trainer Melvin Boel is na afloop van Feyenoord - Go Ahead (1-0) absoluut niet te spreken over Marc Nagtegaal, scheidsrechter van dienst. De oefenmeester voelde zich enorm benadeeld door de arbitrale beslissingen.

Boel vindt dat Thibo Baeten in de veertiende minuut een terechte rode kaart kreeg, maar denkt wel dat er hands werd gemaakt vlak daarvoor. De VAR keek er wel naar. "Ja, maar de VAR kijkt in Nederland naar heel veel dingen, maar ik vraag me wel eens af waar ze precies naar kijken", begint de trainer bij ESPN. "Over de hele wedstrijd gezien is de scheids vandaag heel discutabel."

Artikel gaat verder onder video

De trainer van het dolende Go Ahead vond ook niet dat de penalty van Feyenoord terecht was. "Linthorst kan hem (Tengstedt, red.) daar nooit zien. Die spits zet heel slim zijn been daarachter en daarom raakt hij hem. Ik vind dit gewoon een heel discutabel moment. Als je deze geeft, had je hem ook aan Suray kunnen geven."

De aanvaller van Go Ahead werd in de tweede helft op de voet gestaan door Ayase Ueda, toen de bal net was weggespeeld. Dit gebeurde binnen de zestienmeter. "Maar ik kijk ook naar de hele wedstrijd. Overtredingen bij ons wel plus een gele kaart, maar bij Feyenoord is het niks. Het was gewoon heel, heel, heel matig. De arbitrage was heel warrig."

Boel kreeg ook zelf nog een gele kaart getoond in de 50e minuut. "Ik zei tegen hem dat er ook wel twee kanten op gefloten mag worden. Maar je mag ook niks meer zeggen. Dat is het ergste: ze geven niks meer toe. Daar word je schijtziek van, ook als team." De trainer krijgt dan de vraag of de late penalty van Feyenoord een zogenaamde 'topclub-penalty' was. Boel reageert resoluut: "Ik denk dat je wel kunt stellen dat de scheidsrechter vandaag onder de indruk was."

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • vr 13 februari, 13:48
  • 13 feb. 13:48
  • 14
Raheem Sterling

Valentijn Driessen: 'Sterling kan Feyenoord twee ton per wedstrijd kosten'

  • vr 13 februari, 16:02
  • 13 feb. 16:02
  • 9
Raheem Sterling

Duizelingwekkende cijfers: het salaris dat Feyenoord-aanwinst Sterling achterlaat

  • do 12 februari, 18:29
  • 12 feb. 18:29
  • 10
1 6 reacties
Reageren
6 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
56 Reacties
582 Dagen lid
108 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Niks nieuws van thuisfluiter Nagtegaal, niet capabel en inconsequent.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.034 Reacties
1.237 Dagen lid
3.949 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Boel moet niet zeuren. De overwinning van Feyenoord is 100 procent terecht en Go Ahead heeft zelf, mede door een terechte rode kaart, niets laten zien. Goedkoop om dan altijd weer naar de scheidsrechter te wijzen

FC Bal op het dak
128 Reacties
84 Dagen lid
468 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Quarlon, rode kaart was terrecht maar die gegeven penalty slaat echt nergens op gaan samen voor de bal tengstedt schopt zelfs Evert Linthorst onder zijn voet en gaat piepen en krijgt nog een penalty in een ander stadion was dit niet gebeurd. Scheids kon de druk niet meer aan.

The all blacks
205 Reacties
1.035 Dagen lid
1.946 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Typische Kuip strafschop. Scheidsrechter die niet bestand is tegen de druk in de kuip

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
805 Reacties
1.237 Dagen lid
5.182 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Die rode kaart was ook gegeven als de VAR zou zeggen dat er wel hands was geweest en het spel even was doorgegaan. Dit is was namelijk gevaarlijk of ruw spel. Dat kan ook worden bestraft als het spel is stil gelegd. Hij kon nooit bij de bal, zette ze voet wel zo neer dat hij hem ging raken. En dit kan (en was ook in dit geval) tot een hele smerige blessure leiden. Denk niet bewust dat hij hem wilde blesseren, maar wel raken.Dat de overtreding op Tengstedt een penalty is, blijft achterlijk. Die penalties mogen ze van mij afschaffen (je kan hier nooit als verdediger op reageren). En ik zeg dit als Feyenoord-fan.

Neesje
1.839 Reacties
1.237 Dagen lid
9.030 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nette reactie zouden meer mensen moeten doen maar zulke onterechte pingels krijgen we allemaal wel eens mee en wel eens tegen .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
56 Reacties
582 Dagen lid
108 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 8
    + 1
avatar

Niks nieuws van thuisfluiter Nagtegaal, niet capabel en inconsequent.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.034 Reacties
1.237 Dagen lid
3.949 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Boel moet niet zeuren. De overwinning van Feyenoord is 100 procent terecht en Go Ahead heeft zelf, mede door een terechte rode kaart, niets laten zien. Goedkoop om dan altijd weer naar de scheidsrechter te wijzen

FC Bal op het dak
128 Reacties
84 Dagen lid
468 Likes
FC Bal op het dak
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Quarlon, rode kaart was terrecht maar die gegeven penalty slaat echt nergens op gaan samen voor de bal tengstedt schopt zelfs Evert Linthorst onder zijn voet en gaat piepen en krijgt nog een penalty in een ander stadion was dit niet gebeurd. Scheids kon de druk niet meer aan.

The all blacks
205 Reacties
1.035 Dagen lid
1.946 Likes
The all blacks
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Typische Kuip strafschop. Scheidsrechter die niet bestand is tegen de druk in de kuip

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
805 Reacties
1.237 Dagen lid
5.182 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Die rode kaart was ook gegeven als de VAR zou zeggen dat er wel hands was geweest en het spel even was doorgegaan. Dit is was namelijk gevaarlijk of ruw spel. Dat kan ook worden bestraft als het spel is stil gelegd. Hij kon nooit bij de bal, zette ze voet wel zo neer dat hij hem ging raken. En dit kan (en was ook in dit geval) tot een hele smerige blessure leiden. Denk niet bewust dat hij hem wilde blesseren, maar wel raken.Dat de overtreding op Tengstedt een penalty is, blijft achterlijk. Die penalties mogen ze van mij afschaffen (je kan hier nooit als verdediger op reageren). En ik zeg dit als Feyenoord-fan.

Neesje
1.839 Reacties
1.237 Dagen lid
9.030 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Nette reactie zouden meer mensen moeten doen maar zulke onterechte pingels krijgen we allemaal wel eens mee en wel eens tegen .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Melvin Boel

Melvin Boel
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Functie: Coach
Leeftijd: 39 jaar (26 jan. 1987)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
23
39
59
2
Feyenoord
23
21
45
3
Ajax
23
16
42
4
NEC
22
19
41
5
Sparta
22
-7
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel