Go Ahead-trainer Melvin Boel is na afloop van Feyenoord - Go Ahead (1-0) absoluut niet te spreken over Marc Nagtegaal, scheidsrechter van dienst. De oefenmeester voelde zich enorm benadeeld door de arbitrale beslissingen.

Boel vindt dat Thibo Baeten in de veertiende minuut een terechte rode kaart kreeg, maar denkt wel dat er hands werd gemaakt vlak daarvoor. De VAR keek er wel naar. "Ja, maar de VAR kijkt in Nederland naar heel veel dingen, maar ik vraag me wel eens af waar ze precies naar kijken", begint de trainer bij ESPN. "Over de hele wedstrijd gezien is de scheids vandaag heel discutabel."

De trainer van het dolende Go Ahead vond ook niet dat de penalty van Feyenoord terecht was. "Linthorst kan hem (Tengstedt, red.) daar nooit zien. Die spits zet heel slim zijn been daarachter en daarom raakt hij hem. Ik vind dit gewoon een heel discutabel moment. Als je deze geeft, had je hem ook aan Suray kunnen geven."

De aanvaller van Go Ahead werd in de tweede helft op de voet gestaan door Ayase Ueda, toen de bal net was weggespeeld. Dit gebeurde binnen de zestienmeter. "Maar ik kijk ook naar de hele wedstrijd. Overtredingen bij ons wel plus een gele kaart, maar bij Feyenoord is het niks. Het was gewoon heel, heel, heel matig. De arbitrage was heel warrig."

Boel kreeg ook zelf nog een gele kaart getoond in de 50e minuut. "Ik zei tegen hem dat er ook wel twee kanten op gefloten mag worden. Maar je mag ook niks meer zeggen. Dat is het ergste: ze geven niks meer toe. Daar word je schijtziek van, ook als team." De trainer krijgt dan de vraag of de late penalty van Feyenoord een zogenaamde 'topclub-penalty' was. Boel reageert resoluut: "Ik denk dat je wel kunt stellen dat de scheidsrechter vandaag onder de indruk was."