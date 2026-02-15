Robin van Persie zag zijn Feyenoord zondagmiddag weliswaar winnen van Go Ahead Eagles, maar spreekt in een eerste reactie van een 'frustrerende' wedstrijd. Zijn elftal slaagde er dik 70 minuten niet in om een numerieke meerderheid om te zetten in een bevrijdende treffer.

Eagles-spits Thibo Baeten werd zondagmiddag reeds na een kwartier spelen met direct rood van het veld gestuurd door scheidsrechter Marc Nagtegaal, naar aanleiding van een forse overtreding op Oussama Targhalline - die de strijd daardoor ook moest staken. Feyenoord kreeg voor, maar vooral na de rode kaart een karrenvracht aan kansen, maar sloeg pas in de blessuretijd van de tweede helft eindelijk een beslissend gat. Casper Tengstedt kreeg een penalty mee na een overtreding van Evert Linthorst en benutte hem zelf: 1-0.

"Het grootste gedeelte van de wedstrijd was frustrerend, moet ik heel eerlijk zeggen", begint Van Persie na de wedstrijd in gesprek met ESPN-verslaggever Leo Oldenburger. "Je ziet het, onze Expected Goals staat op 3. In mijn ogen had dat wat hoger gekund, want we hebben heel veel kansen gecreëerd. 33 schoten zie ik nu, alleen: we gaan gewoon niet goed genoeg om met al die kansen. Waardoor het een lange zit wordt en dat je uiteindelijk opgelucht bent. Het is wel heel fijn dat je uiteindelijk de punten toch binnenhaalt. Maar ik had het liever wat anders gezien, dat je het wat eerder beslist", aldus Van Persie.

Van Persie vond zijn elftal in de eerste helft 'te geforceerd zoeken naar die final pass', vertelt hij daarna. "In de tweede helft werd het wel wat beter en vaster. Maar er zaten inderdaad wel van die aparte, slordige momenten tussen dat je denkt: dat moeten we beter doen."

Van Persie: 'Steijn gaf zelf aan dat hij niet verder kon'

De penalty waaruit Tengstedt het duel besliste was volgens Van Persie terecht. Hij looft de invaller, die de bal langs erkend penaltykiller Jari De Busser wist te werken. Tengstedt kwam halverwege pas in het veld als vervanger van Sem Steijn, nota bene degene die Targhalline na een kwartier was komen vervangen. Hoe zat dat nou precies? "Sem had last van zijn knie. En Sem had zelf aangegeven dat hij niet verder kon, dus vandaar de wissel", aldus Van Persie.