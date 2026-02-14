De naam van zingt rond in de wandelgangen van de Johan Cruijff ArenA. Volgens journalist Dennis Kranenburg van FC Rijnmond staat de twintigjarige verdediger van Sparta Rotterdam nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax. Dat is echter niet de enige topclub die zijn ontwikkeling op de voet volgt.

Kranenburg schetst bij FC Rijnmond eerst de bredere situatie bij Sparta, waar komende zomer mogelijk het nodige staat te gebeuren. "Het hangt er natuurlijk vanaf wat het perspectief gaat worden komend seizoen bij Sparta. Want je hebt natuurlijk Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen die een aflopend contract hebben."

Ajax mengt zich in strijd om Marvin Young

Artikel gaat verder onder video

Daarna kwam de verdediger zelf ter sprake. "Dan heb je Marvin Young die in de zeer nadrukkelijke belangstelling van Ajax staat", vertelt hij. "Je hebt Joël Drommel, Shurandy Sambo en Vito van Crooij die gehuurd worden. Als je die weghaalt, heb je een half elftal dat weg gaat vallen. Als trainer Maurice Steijn opnieuw moet beginnen, kan ik me voorstellen dat je een soort van garanties wil hebben voor volgend seizoen."

PSV al langer op het vinkentouw

Behalve Ajax hengelt PSV al langere tijd naar de diensten van Young. De regerend kampioen bereikte afgelopen zomer zelfs een persoonlijk akkoord met de speler. De Eindhovenaren zien in hem een ‘talentvolle verdediger met veel doorgroeipotentie’, maar liepen vast op de vraagprijs van Sparta. Waar PSV niet verder wilde gaan dan 2,5 miljoen euro plus 1 miljoen aan bonussen, mikten de Rotterdammers naar verluidt op een transfersom van zeven miljoen euro.

Omdat het contract van Young doorloopt tot medio 2029, kan Sparta hoog in de boom zitten. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt de verdediger een marktwaarde van 7,8 miljoen euro,