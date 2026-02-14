Live voetbal 10

'Ajax wil Maurice Steijn beroven van Marvin Young'

Marvin Young
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
14 februari 2026, 14:34

De naam van Marvin Young zingt rond in de wandelgangen van de Johan Cruijff ArenA. Volgens journalist Dennis Kranenburg van FC Rijnmond staat de twintigjarige verdediger van Sparta Rotterdam nadrukkelijk in de belangstelling van Ajax. Dat is echter niet de enige topclub die zijn ontwikkeling op de voet volgt.

Kranenburg schetst bij FC Rijnmond eerst de bredere situatie bij Sparta, waar komende zomer mogelijk het nodige staat te gebeuren. "Het hangt er natuurlijk vanaf wat het perspectief gaat worden komend seizoen bij Sparta. Want je hebt natuurlijk Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen die een aflopend contract hebben."

Ajax mengt zich in strijd om Marvin Young

Artikel gaat verder onder video

Daarna kwam de verdediger zelf ter sprake. "Dan heb je Marvin Young die in de zeer nadrukkelijke belangstelling van Ajax staat", vertelt hij. "Je hebt Joël Drommel, Shurandy Sambo en Vito van Crooij die gehuurd worden. Als je die weghaalt, heb je een half elftal dat weg gaat vallen. Als trainer Maurice Steijn opnieuw moet beginnen, kan ik me voorstellen dat je een soort van garanties wil hebben voor volgend seizoen."

PSV al langer op het vinkentouw

Behalve Ajax hengelt PSV al langere tijd naar de diensten van Young. De regerend kampioen bereikte afgelopen zomer zelfs een persoonlijk akkoord met de speler. De Eindhovenaren zien in hem een ‘talentvolle verdediger met veel doorgroeipotentie’, maar liepen vast op de vraagprijs van Sparta. Waar PSV niet verder wilde gaan dan 2,5 miljoen euro plus 1 miljoen aan bonussen, mikten de Rotterdammers naar verluidt op een transfersom van zeven miljoen euro.

Omdat het contract van Young doorloopt tot medio 2029, kan Sparta hoog in de boom zitten. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt de verdediger een marktwaarde van 7,8 miljoen euro,

➡️ Meer over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Raheem Sterling in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax vond salariseisen van Raheem Sterling te gortig'

  • Gisteren, 13:48
  • Gisteren, 13:48
  • 14
Dani Hagebeuk/kapperchallenge

Dani (28) gaat niet naar de kapper voordat Ajax 5 duels op rij wint

  • Gisteren, 09:36
  • Gisteren, 09:36
  • 7
John Heitinga en Thomas Frank op de bank bij Tottenham Hotspur - West Ham United

Deense krant brengt Thomas Frank in verband met Ajax

  • do 12 februari, 13:59
  • 12 feb. 13:59
  • 7
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.831 Reacties
1.236 Dagen lid
9.022 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zou mooi zijn en dan samen met Janse een zeeuws verdedigings duo vormen .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neesje
1.831 Reacties
1.236 Dagen lid
9.022 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat zou mooi zijn en dan samen met Janse een zeeuws verdedigings duo vormen .

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Marvin Young

Marvin Young
Sparta Rotterdam
Team: Sparta
Leeftijd: 20 jaar (2 okt. 2005)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sparta
0
0
2025/2026
Sparta
22
0
2024/2025
Sparta II
2
0
2024/2025
Sparta
26
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
22
20
42
3
NEC
22
19
41
4
Ajax
22
13
39
5
Sparta
22
-7
36
6
Twente
22
12
34

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel