Eredivisie-club zegt 'nee' tegen Mario Balotelli

NEC heeft de kans laten lopen om naar Nederland te halen. De algemeen directeur van NEC. Wilco van Schaik, verklapt bij FC Afkicken dat Balotelli in het recente verleden is aangeboden in Nijmegen.

Balotelli speelde in de hoogtijdagen van zijn carrière bij grote clubs als Internazionale, Manchester City, AC Milan en Liverpool, maar is de afgelopen jaren verdwenen uit de internationale top. De inmiddels 34-jarige Italiaan kwam bijvoorbeeld uit voor Monza, Adana Demirspor en FC Sion en staat momenteel onder contract bij Genoa. Het was denkbaar dat hij in Nederland terecht was gekomen.

“Balotelli is ook weleens aangeboden, maar die werd op een gegeven moment overal aangeboden”, vertelt Van Schaik in de Deadline Day-podcast van FC Afkicken. ”Wanneer dat was? Of afgelopen zomer, of de vorige winter.”

NEC heeft de optie niet serieus overwogen. “Nee. Dan verkoop je de volgende dag veel shirtjes, maar een week later hangt zijn Ferrari in de Oranjesingel in Nijmegen en dan wordt hij de kroeg uitgeslagen”, grapt Van Schaik over het enfant terrible. “Dat past ook niet bij ons. Maar dat soort spelers wordt wel aangeboden in de zomer, dat is echt ongekend.”

Vandaag Inside reageert

De uitspraken van de directeur worden dinsdagavond besproken bij Vandaag Inside. Oud-voetballer en NEC-supporter Johan Derksen reageert lachend: “Ik hoop dat Marcel Boekhoorn niet de portemonnee trekt. Het is altijd heibel met die gozer.” René van der Gijp is het daarmee eens. “Die is inmiddels ook al 107 kilo. Schei uit, dat moet je niet doen.”