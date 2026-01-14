Fred Grim staat er uitstekend op binnen de selectie van Ajax, zo weet Hans Kraay junior te vertellen in zijn column voor Voetbal International. De journalist adviseert aanstaand technisch directeur Jordi Cruijff dan ook om op zijn eerste werkdag ‘een uitgebreide bak koffie te drinken’ met de huidige hoofdtrainer van de Amsterdammers.

Grim werd op 6 oktober 2025 toegevoegd aan de technische staf van Ajax, waar hij assistent-trainer werd van de geplaagde hoofdtrainer John Heitinga. Diezelfde Heitinga werd een maand later de laan uit gestuurd wegens belabberde resultaten, waarna Grim de honneurs overnam. Ook de interim-trainer kende een moeizame start bij Ajax: hij verloor zijn eerste drie officiële duels.

Daarna draaide Grim de boel om en werd er vanaf 22 november niet meer verloren in de Eredivisie. Ajax oogt sindsdien stabieler en is opgeklommen naar de derde plaats, terwijl ook de laatste positie in de competitiefase van de Champions League tot het verleden behoort.

Kraay: ‘Ajax-selectie vindt het meer dan plezierig om met Grim te werken’

Die goede resultaten komen niet uit de lucht hangen, want Kraay junior weet dat de selectie van Ajax zeer tevreden is met de opvolger van Heitinga. “Ik heb inmiddels heel duidelijk begrepen dat de Ajax-spelers het meer dan plezierig vinden om met Fred Grim te werken. Hij straalt rust uit, enthousiasme, en ondanks het feit dat hij een enorme aanhanger is van 4-3-3, getuigt zijn huidige speelstijl, 4-5-1 dus, van een hoge realiteitszin”, zegt de ESPN-journalist bij VI.

De ex-presenator van Lachen om Home Videos heeft dan ook een tip voor Jordi Cruijff, die in februari start bij Ajax: “Misschien is het wel heel wijs dat Jordi Cruijff op zijn eerste werkdag eens een uitgebreide bak koffie met Grim drinkt. En dan zeg ik niet dat dit nu de ideale Ajax-trainer is voor de komende drie jaar, maar… eventjes een beetje rust in de toko zou Ajax heel goed doen. En al pratende met Grim zal Jordi Cruijff erachter komen dat zijn visie het Johan Cruijff-DNA best veel benadert”, aldus Kraay junior.