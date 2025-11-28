Live voetbal

Heracles heeft beet en presenteert Faber als opvolger van Sibum

Heracles heeft beet en presenteert Faber als opvolger van Sibum
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
28 november 2025, 11:53

Ernest Faber is de opvolger van Bas Sibum bij Heracles Almelo. De 54-jarige Eindhovenaar heeft een contract getekend voor anderhalf jaar in Almelo, waar hij een dubbelfunctie gaat bekleden. Faber zal namelijk aan de slag gaan als trainer én technisch directeur van Heracles.

Heracles nam na de pijnlijke 3-0 nederlaag op bezoek bij FC Volendam afscheid van trainer Bas Sibum. Sindsdien neemt Hendrie Krüzen de honneurs waar als interim-trainer, die echter niet over de juiste papieren beschikt. Daarom mag hij die rol slechts enkele weken vervullen. Dat heeft de Almelose club geen windeieren gelegd, want alle drie de wedstrijden onder de interim-trainer werden winnend afgesloten.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft Heracles in de persoon van Faber een opvolger gepresenteerd. Hij komt over van het Australische Adelaide United, waar hij technisch directeur was. Faber zal zijn werkzaamheden in Almelo op 1 december starten, wat betekent dat Krüzen dit weekend nog eenmaal als eindverantwoordelijke voor de groep zal staan. De nummer zeventien van de Eredivisie gaat zaterdagavond om 18.45 uur op bezoek bij Fortuna Sittard. Doordat Faber ook als technisch directeur aan de slag gaat is hij daarmee ook de opvolger van Nico-Jan Hoogma, die besloot op te stappen na het ontslag van Sibum.

Toussaint blij met Faber

"Met zijn brede profiel is Ernest Faber de aangewezen man om Heracles Almelo op meerdere terreinen verder te brengen", aldus algemeen directeur Rob Toussaint op de website van de Almeloërs. "Uiteraard is de eerste prioriteit voor hem dat we ons zo snel mogelijk handhaven in de Eredivisie. Met zijn trackrecord en ervaring als trainer zijn wij ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Daarnaast is Ernest met zijn kennis, contacten en veelzijdige achtergrond in staat om Heracles Almelo ook als technisch directeur een impuls te geven."

Faber heeft zin in dubbelfunctie bij Heracles

Faber heeft er zin in om in zijn dubbele functie aan de slag te gaan in Almelo. "Vanuit mijn lange ervaring in het Nederlandse voetbal ken ik Heracles Almelo als een club waar sterke en goed georganiseerde processen aanwezig zijn, zowel op het veld als daarbuiten", reageert de trainer. "De professionaliteit, de duidelijkheid in de dagelijkse werkwijze en de hechte samenwerking binnen de staf vormen een solide basis om op voort te bouwen."

➡️ Meer Heracles Almelo nieuws

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie en Anis Hadj Moussa

Van Persie had 'goed gesprek' met Hadj Moussa: 'Niet overwogen hem ernaast te zetten'

  • Gisteren, 18:48
  • Gisteren, 18:48
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Valentijn Driessen: Van Persie gaat de mist in met wissel Hadj Moussa

  • di 25 november, 10:10
  • 25 nov. 10:10
Fans van Sparta Rotterdam

FC Rijnmond is keihard: 'Laserpenfan moet aan de schandpaal op Facebook en Instagram'

  • di 25 november, 07:25
  • 25 nov. 07:25
6 1 reactie
Reageren
1 reactie

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
108 Reacties
11 Dagen lid
262 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

dubbelrol, lijkt mij niet heel verstandig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

FrankdeG
108 Reacties
11 Dagen lid
262 Likes
FrankdeG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

dubbelrol, lijkt mij niet heel verstandig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

E. Faber

E. Faber
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 54 jaar (27 aug. 1971)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
13
-11
13
15
PEC
13
-13
13
16
NAC
13
-7
12
17
Heracles
13
-14
12
18
Telstar
13
-7
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel