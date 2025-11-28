Ernest Faber is de opvolger van Bas Sibum bij Heracles Almelo. De 54-jarige Eindhovenaar heeft een contract getekend voor anderhalf jaar in Almelo, waar hij een dubbelfunctie gaat bekleden. Faber zal namelijk aan de slag gaan als trainer én technisch directeur van Heracles.

Heracles nam na de pijnlijke 3-0 nederlaag op bezoek bij FC Volendam afscheid van trainer Bas Sibum. Sindsdien neemt Hendrie Krüzen de honneurs waar als interim-trainer, die echter niet over de juiste papieren beschikt. Daarom mag hij die rol slechts enkele weken vervullen. Dat heeft de Almelose club geen windeieren gelegd, want alle drie de wedstrijden onder de interim-trainer werden winnend afgesloten.

Inmiddels heeft Heracles in de persoon van Faber een opvolger gepresenteerd. Hij komt over van het Australische Adelaide United, waar hij technisch directeur was. Faber zal zijn werkzaamheden in Almelo op 1 december starten, wat betekent dat Krüzen dit weekend nog eenmaal als eindverantwoordelijke voor de groep zal staan. De nummer zeventien van de Eredivisie gaat zaterdagavond om 18.45 uur op bezoek bij Fortuna Sittard. Doordat Faber ook als technisch directeur aan de slag gaat is hij daarmee ook de opvolger van Nico-Jan Hoogma, die besloot op te stappen na het ontslag van Sibum.

Toussaint blij met Faber

"Met zijn brede profiel is Ernest Faber de aangewezen man om Heracles Almelo op meerdere terreinen verder te brengen", aldus algemeen directeur Rob Toussaint op de website van de Almeloërs. "Uiteraard is de eerste prioriteit voor hem dat we ons zo snel mogelijk handhaven in de Eredivisie. Met zijn trackrecord en ervaring als trainer zijn wij ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Daarnaast is Ernest met zijn kennis, contacten en veelzijdige achtergrond in staat om Heracles Almelo ook als technisch directeur een impuls te geven."

Faber heeft zin in dubbelfunctie bij Heracles

Faber heeft er zin in om in zijn dubbele functie aan de slag te gaan in Almelo. "Vanuit mijn lange ervaring in het Nederlandse voetbal ken ik Heracles Almelo als een club waar sterke en goed georganiseerde processen aanwezig zijn, zowel op het veld als daarbuiten", reageert de trainer. "De professionaliteit, de duidelijkheid in de dagelijkse werkwijze en de hechte samenwerking binnen de staf vormen een solide basis om op voort te bouwen."