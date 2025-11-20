Heracles Almelo heeft het contract van de onlangs ontslagen Bas Sibum nog altijd niet afgekocht, zo stelt Tijmen van Wissing van RTV Oost. De oefenmeester had een verbintenis voor drie jaar en lijkt niet van plan met minder dan het loon voor die periode genoegen te nemen. Dat gaat de hekkensluiter tonnen kosten.

Heracles Almelo nam eind oktober per direct afscheid van Sibum. De Almeloërs hadden een dag eerder met 3-0 verloren bij FC Volendam en stonden met drie punten uit tien duels kansloos laatste in de Eredivisie. Hendrie Krüzen kwam als interim-trainer voor de groep te staan en doet het uitstekend. In de KNVB Beker werd met 1-4 gewonnen bij NAC Breda, terwijl vier dagen later keihard werd uitgehaald tegen PEC Zwolle: 8-2. Doordat in de vorige wedstrijd werd gewonnen bij Excelsior (1-2), ging Heracles met evenveel punten als nummer zeventien Telstar de interlandperiode in.

Door het succes van Krüzen lijkt een vaste aanstelling heel simpel, maar de interim-trainer heeft hier niet de juiste papieren voor. Bij Voetbalpraat geeft Van Wissing aan dat Heracles de afgelopen periode eigenlijk wilde gebruiken om een trainer aan te stellen. “Ze hebben onder anderen Rini Coolen gebeld en ik weet ook vrij zeker dat John Stegeman daar bij hoort”, aldus de verslaggever.

Danny Koevermans vraagt vervolgens of er een reden is waarom Peter Reekers niet voor de groep is gezet in plaats van Krüzen, aangezien hij wel de goede papieren heeft. “Krüzen is de belangrijkste man, hij is al jaren de cultuurbewaker”, legt Van Wissing uit. “Maar als je nu Reekers voor de groep zet, had je dat beter een maand geleden kunnen doen. Dan had je dit hele pandemonium niet gehad. Dus ergens klikt het niet helemaal lekker.” Toch denkt de clubwatcher dat het de ‘meest realistische optie’ is om Reekers het seizoen af te laten maken. “Want dat is de goedkoopste optie, want ze zijn er nog steeds niet uit met Bas Sibum. Die hebben ze een driejarig contract gegeven en die gaat geen stuiver toegeven. Het gaat dus echt in de tonnen lopen als je ook nog een nieuwe trainer aanstelt.”