Live voetbal

Spelersbus Heracles opgewacht, fans eisen vertrek Sibum

Bas Sibum Heracles
Foto: © Imago
0 reacties
Mingus Niesten
26 oktober 2025, 10:08

Fans van Heracles hebben zaterdagnacht hun eigen spelersbus opgewacht. De club uit Almelo verloor eerder op de avond van FC Volendam met 3-0 en staat stijf onderaan in de Eredivisie. De supporters willen trainer Bas Sibum zien vertrekken.

Heracles begon dit seizoen zwak, met zes nederlagen op rij. Eerst werd de schuld nog bij de KNVB gelegd, die de club een te zwaar openingsprogramma zou hebben gegeven. Na de uitglijder in en tegen promovendus Volendam wordt dat niet meer als excuus gebruikt. De noodklok wordt juist geluid: het is crisis in Almelo.

Artikel gaat verder onder video

Met drie punten uit tien wedstrijden doet Heracles het veruit het slechtst van alle Eredivisie-ploegen. En dus eisen de supporters van de club een wisseling van de wacht qua trainer. Sibum, aan het begin van dit seizoen aangesteld, wordt niet gezien als de coach die Heracles in de Eredivisie houdt. Fans wachtten de spelersbus op na het debacle in Volendam en maakten volgens het AD 'met stevige teksten' duidelijk dat het bestuur Sibum moet ontslaan.

Woordvoerders communiceerden onder andere: "Dit kan niet langer, we gaan hier niet elke week staan. Er moet nu iets gebeuren, anders gaat de boel kapot. Dan gaat deze club naar de kloten." Algemeen directeur Rob Toussaint, technisch directeur Nico-Jan Hoogma, assistent-trainer Hendrie Kuüzen en spelers Thomas Bruns, Mike te Wierik, Mario Engels en Ajdin Hrustic luisterden rustig naar de gepassioneerde fans. Engels pakte nog rood tegen Volendam, maar werd wel toegezongen door de supporters, vanwege zijn tomeloze inzet. Of het bestuur door deze actie gaat ingrijpen, is nog niet duidelijk.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mario Engels van Heracles

Mario Engels krijgt oliedomme tweede gele kaart na schwalbe

  • Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Robin van Persie tijdens een persconferentie van Feyenoord

Topaffiche in De Kuip: Oud-voetballers Wouters en Scholten voorspellen spektakel tussen titanen

  • Gisteren, 21:17
  • Gisteren, 21:17
Volendam - Heracles

Onrust voor aftrap: FC Volendam-fans rennen massaal naar Heracles-vak

  • Gisteren, 20:46
  • Gisteren, 20:46
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Bas Sibum

Bas Sibum
Heracles Almelo
Team: Heracles
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (26 dec. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Excelsior
9
-9
9
15
NAC
10
-6
9
16
PEC
10
-8
9
17
Telstar
10
-7
7
18
Heracles
10
-23
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel