Spelersbus Heracles opgewacht, fans eisen vertrek Sibum

Fans van Heracles hebben zaterdagnacht hun eigen spelersbus opgewacht. De club uit Almelo verloor eerder op de avond van FC Volendam met 3-0 en staat stijf onderaan in de Eredivisie. De supporters willen trainer Bas Sibum zien vertrekken.

Heracles begon dit seizoen zwak, met zes nederlagen op rij. Eerst werd de schuld nog bij de KNVB gelegd, die de club een te zwaar openingsprogramma zou hebben gegeven. Na de uitglijder in en tegen promovendus Volendam wordt dat niet meer als excuus gebruikt. De noodklok wordt juist geluid: het is crisis in Almelo.

Met drie punten uit tien wedstrijden doet Heracles het veruit het slechtst van alle Eredivisie-ploegen. En dus eisen de supporters van de club een wisseling van de wacht qua trainer. Sibum, aan het begin van dit seizoen aangesteld, wordt niet gezien als de coach die Heracles in de Eredivisie houdt. Fans wachtten de spelersbus op na het debacle in Volendam en maakten volgens het AD 'met stevige teksten' duidelijk dat het bestuur Sibum moet ontslaan.

Woordvoerders communiceerden onder andere: "Dit kan niet langer, we gaan hier niet elke week staan. Er moet nu iets gebeuren, anders gaat de boel kapot. Dan gaat deze club naar de kloten." Algemeen directeur Rob Toussaint, technisch directeur Nico-Jan Hoogma, assistent-trainer Hendrie Kuüzen en spelers Thomas Bruns, Mike te Wierik, Mario Engels en Ajdin Hrustic luisterden rustig naar de gepassioneerde fans. Engels pakte nog rood tegen Volendam, maar werd wel toegezongen door de supporters, vanwege zijn tomeloze inzet. Of het bestuur door deze actie gaat ingrijpen, is nog niet duidelijk.